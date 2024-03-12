Reuters узнал о снижении экспорта российского угля в Азию на 21% за год

В феврале 2024 Россия поставила 8,48 млн тонн всех марок угля. Небольшой рост в сравнении с январским показателем (8,37 млн тонн) произошел после шести месяцев снижения экспорта угля.
В итоге экспорт угля в феврале 2024 года оказался на 21,6% ниже, чем продажи в феврале 2023 года — тогда страна экспортировала 10,81 млн тонн угля всех марок.
Максимума экспорт российского угля в Азию достиг в апреле 2023 года — 14,69 млн тонн, отметили эксперты Kpler. По их данных, этот показатель почти в два раза выше среднемесячных данных до февраля 2022 года.
Экспорт российского энергетического угля в Индию снизился с 1,06 млн тонн в январе до почти 558 тыс. тонн в феврале 2024 года. Аналитики назвали этот показатель самым слабым с ноября 2022 года.
На торговые отношения России и Индии влияют высокие транспортные расходы и цены других поставщиков угля, в частности, Австралии и Индонезии, которые в последние месяцы снижаются, отметили аналитики.
Продажа металлургического угля из России в Китай по морю в январе составила 576 тыс. тонн, в феврале — 587 тыс. тонн. Эксперты Kpler отметили, что в марте 2023 года продажа угля составила 2,13 млн тонн.
В феврале Минфин предложить повысить налог на добычу угля. Ведомство выступило с идеей установить надбавку к ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в объеме 380 ₽ за тонну до конца 2024 года.
Предложение Минфина поступило на фоне данных о снижении экспорта российского угля в страны Азии. В феврале Центробанк сообщил о падении стоимости угля, отправляемого через порты Дальнего Востока в азиатские страны, на 10%. Также регулятор заявил о сложностях с экспортом, которые испытывают производители, в частности, о проблемах с логистикой.