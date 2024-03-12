Reuters узнал о снижении экспорта российского угля в Азию на 21% за год

Предложение Минфина поступило на фоне данных о снижении экспорта российского угля в страны Азии. В феврале Центробанк сообщил о падении стоимости угля, отправляемого через порты Дальнего Востока в азиатские страны, на 10%. Также регулятор заявил о сложностях с экспортом, которые испытывают производители, в частности, о проблемах с логистикой.