Reuters: Euroclear может быть «опустошен» исками РФ и западных банкиров

В случае, если ЕС решит использовать суверенные активы РФ, «Россия также может обратиться в суд с требованием арестовать денежные средства Euroclear в хранилищах ценных бумаг в Гонконге и Дубае», сказал чиновник. Кроме того, по его словам, «вероятны новые иски от западных банков, которые потеряли свои деньги, вложенные в Россию».
«Вот механизм, с помощью которого Euroclear может быть полностью опустошен», — сказал представитель ЕС. Если у Euroclear закончится капитал, бельгийскому центральному банку придется отозвать лицензию, что может привести к глобальному финансовому кризису, поскольку в Euroclear хранятся активы на сумму 37 трлн евро, подчеркивает собеседник агентства.
Как ожидается, на следующей неделе Еврокомиссия (ЕК) должна представить предложение по использованию замороженных средств ЦБ РФ и решить — какая часть прибыли за следующие четыре года и в какой форме может быть направлена в Украину, а какая — должна быть сохранена для создания «буфера безопасности». По словам чиновника, также должен быть предусмотрен механизм чрезвычайных мер на случай, если Euroclear «окажется в затруднительном положении».
Всего же, по оценке европейского чиновника, российские активы, замороженные в Евросоюзе в ответ на действия России на Украине, вероятно, принесут от 15 до 20 млрд евро прибыли после уплаты налогов до 2027 года, в зависимости от динамики мировых процентных ставок.
Ранее Даниэль Франкини — преподаватель международного права и заместитель директора Шеффилдского центра международного и европейского права — также предполагал, что использование активов ЦБ РФ может вызвать недовольство акционеров Euroclear: «поскольку некоторые акционеры центральных депозитариев являются иностранными организациями (например, суверенный фонд Китая является одним из крупнейших акционеров Euroclear), меры, затрагивающие их прибыль, могут вызвать судебные споры на основании действующих инвестиционных соглашений».
В Euroclear сосредоточено 191 млрд евро активов Банка России, основная часть из 260 млрд евро российских золотовалютных резервов (ЗВР) замороженных за границей после начала вооруженного конфликта на Украине.
В прошлом году союзники Киева активно обсуждали судьбу этих средств. В частности, рассматривался вариант изъятия процентов от их использования для помощи Украине. Однако в конце декабря по инициативе США страны G7 начали обсуждать возможность конфискации всех замороженных российских активов. Данную идею, в том числе, поддержала министр финансов США Джанет Йеллен, которая ранее выражала опасения по поводу этой инициативы. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард до сих пор выступает против того, чтобы трогать деньги российского ЦБ. Также, как компромиссная между позицией Вашингтона и более осторожной линией ЕС, возникла идея использования замороженных активов в качестве залога для привлечения долговых средств для Украины.