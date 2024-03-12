Путин заявил об угрозе потери Россией доли на рынке нефти

По словам Путина, если бы Россия не участвовала в поддержании высоких цен на нефть в мире, то производство в США стало бы невыгодным. «Сланцевая добыча в США бы развалилась, потому что банки не давали бы им кредитов, имея в виду неперспективность этой добычи, и тогда мы осваивали бы рынки и осуществляли инвестиции, а они — нет», — заметил он.