Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил успешную инвестиционную работу РФПИ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) успешно справляется как с поиском перспективных компаний внутри страны, так и с привлечением средств из-за рубежа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».
Источник: РИА "Новости"

«РФПИ очень многое делает. И, несмотря на сложности, которые пытаются этой нашей структуре создать из-за рубежа, даже в новых, современных условиях на удивление демонстрирует не просто выживаемость, а результат, привлекая серьезные инвестиции, организуя работу внутри страны по поиску привлекательных инвестпроектов в российской экономике», — указал он, беседуя с сотрудником фонда.

Путин заметил, что, вопреки всем сложностям, у РФПИ все получается. «И в значительной степени это, конечно, происходит благодаря профессионалам самого высокого ранга», — добавил он, поблагодарил своего визави за работу и результаты.

Президент рассказал, что беседовал со многими партнерами РФПИ из разных государств, и они очень доверяют фонду. «Некоторые страны приняли решение автоматически инвестировать в те проекты, в которые инвестирует РФПИ. В российские проекты. РФПИ входит туда, и те автоматом сразу вкладывают свои деньги. Это знак высокого качества вашей работы», — похвалил глава государства.