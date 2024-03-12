Путин отметил успешную инвестиционную работу РФПИ

«РФПИ очень многое делает. И, несмотря на сложности, которые пытаются этой нашей структуре создать из-за рубежа, даже в новых, современных условиях на удивление демонстрирует не просто выживаемость, а результат, привлекая серьезные инвестиции, организуя работу внутри страны по поиску привлекательных инвестпроектов в российской экономике», — указал он, беседуя с сотрудником фонда.
Путин заметил, что, вопреки всем сложностям, у РФПИ все получается. «И в значительной степени это, конечно, происходит благодаря профессионалам самого высокого ранга», — добавил он, поблагодарил своего визави за работу и результаты.
Президент рассказал, что беседовал со многими партнерами РФПИ из разных государств, и они очень доверяют фонду. «Некоторые страны приняли решение автоматически инвестировать в те проекты, в которые инвестирует РФПИ. В российские проекты. РФПИ входит туда, и те автоматом сразу вкладывают свои деньги. Это знак высокого качества вашей работы», — похвалил глава государства.