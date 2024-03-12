Путин отметил успешную инвестиционную работу РФПИ

Президент рассказал, что беседовал со многими партнерами РФПИ из разных государств, и они очень доверяют фонду. «Некоторые страны приняли решение автоматически инвестировать в те проекты, в которые инвестирует РФПИ. В российские проекты. РФПИ входит туда, и те автоматом сразу вкладывают свои деньги. Это знак высокого качества вашей работы», — похвалил глава государства.