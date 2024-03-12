Правительство повысило лимиты льготных кредитов для малых компаний до 1 млрд руб

Как отмечается в сообщении, малым технологическим компаниям разрешат не проходить экспертизу и не предоставлять документы для подтверждения инновационности, чтобы получить льготный кредит. Программа предусматривает кредитование в МСП-банке по ставке в 3% годовых на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств. Кредиты выдаются сроком на три года.