Правительство повысило лимиты льготных кредитов для малых компаний до 1 млрд руб

Правительство удвоило верхнюю границу льготных кредитов для малых технологических компаний из правительственного реестра — теперь он составляет 1 млрд рублей, сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Ранее лимит составлял 500 млн рублей.
Как отмечается в сообщении, малым технологическим компаниям разрешат не проходить экспертизу и не предоставлять документы для подтверждения инновационности, чтобы получить льготный кредит. Программа предусматривает кредитование в МСП-банке по ставке в 3% годовых на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств. Кредиты выдаются сроком на три года.
При этом на субсидии для покрытия недополученных доходов банка в бюджете на 2024 год выделено около 1,5 млрд рублей. Поправки были подготовлены Минэкономразвития и корпорацией МСП по поручению Андрея Белоусова.
Льготная программа была запущена в 2022 году в рамках проекта «Взлёт от стартапа до IPO». Она рассчитана до конца 2026 года. КАк сообщалось ранее, на нее могут рассчитывать предприятия, использующие при создании продукции технологии из перечня 14 приоритетных направлений: искусственный интеллект, квантовые коммуникации, мобильная связь, развитие водородной энергетики.