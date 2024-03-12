Почти 1,6 трлн рублей инвестиций привлекло Подмосковье в 2023 году

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций, привлеченных Московской областью в 2023 году, приблизился к 1,6 трлн рублей. Это более чем на 200 млрд рублей больше показателя по привлеченным регионом инвестициям годом ранее, сообщила ТАСС зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«По итогам 2023 года объем привлеченных инвестиций в основной капитал в Московской области составил 1 трлн 593 млрд рублей. По сравнению с аналогичными данными 2022 года показатель увеличился более чем на 200 млрд рублей, что свидетельствует о росте инвестиционной привлекательности региона», — сказала она.
Зампред подчеркнула, что инвестиционный блок регионального правительства продолжает работать над улучшением условий работы бизнеса в Подмосковье, повышая уровень привлекательности региона для инвестиций. Так, крупные и приоритетные инвестиционные проекты находятся на индивидуальном сопровождении профильных специалистов инвестиционного блока подмосковного правительства. Активно в Московской области развиваются новые электронные сервисы для предпринимателей, которые повышают доступность получения мер поддержки и государственных услуг для бизнеса.
В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья также подчеркнули, что Московская область одной из первых внедрила все обязательные элементы нового регионального инвестиционного стандарта, обеспечивая инвесторам понятные и простые правила работы в регионе. Таким образом, в регионе созданы все условия для дальнейшего роста объема привлеченных инвестиций.