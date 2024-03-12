Почти 1,6 трлн рублей инвестиций привлекло Подмосковье в 2023 году

«По итогам 2023 года объем привлеченных инвестиций в основной капитал в Московской области составил 1 трлн 593 млрд рублей. По сравнению с аналогичными данными 2022 года показатель увеличился более чем на 200 млрд рублей, что свидетельствует о росте инвестиционной привлекательности региона», — сказала она.