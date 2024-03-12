Первая сеть ломбардов задумалась об участии в торгах золотом на Мосбирже

Совет директоров МГКЛ (MGKL), управляющей сетью «Мосгорломбард», на заседании 21 марта 2024 года рассмотрит вопрос об участии в торгах драгоценными металлами на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании (есть у «РБК Инвестиций»).
«В случае принятия решения советом директоров об организации торгов драгоценными металлами на Московской бирже и дальнейшего допуска к торгам МГКЛ станет единственным участником вторичного оборота драгоценных металлов, который сможет осуществлять такие операции на Мосбирже», — говорится в сообщении компании.
По словам генерального директора МГКЛ Алексея Лазутина, компания соответствует большинству требований для допуска к участию на биржевом рынке драгоценных металлов.
Одним из направлений работы МГКЛ является оптовая скупка и переработка лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий. В настоящее время сделки с драгоценными металлами осуществляются напрямую с участниками рынка, как правило, в виде форвардных контрактов на поставку физического золота через аффинажные заводы.
«Мосгорломбард» провел IPO на Московской бирже в декабре 2023 года. Размещение прошло по цене ₽2,5 за акцию. В ходе IPO компания привлекла более ₽300 млн. В результате рыночная капитализация компании на момент начала торгов оценивалась в ₽3,17 млрд. В рамках IPO инвесторам были предложены акции дополнительной эмиссии. По итогам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,6%.
«Мосгорломбард» — одна из старейших в России и ныне крупнейшая в Москве розничная сеть ломбардов. В Москве и Московской области у нее насчитывается 109 отделений. По оценкам компании, число ее клиентов в Москве превышает 100 тыс., ежедневно в ломбард обращается более 700 человек.
Группа «МГКЛ» развивает ломбардное направление, которое работает под брендом «Мосгорломбард» («Авто-Ломбард Эквивалент», «Ломбард Платинум»), ресейл высоколиквидных товаров «Ресейл-Маркет» («Ресейл», «Главмосторг»). Кроме того, МГКЛ работает на вторичном рынке драгметаллов — одной из дочерних организаций МГКЛ является оптовый трейдер драгоценных металлов, работающий под брендом ЛОТ-ЗОЛОТО («Лот-Золото НДС»).