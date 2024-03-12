Первая сеть ломбардов задумалась об участии в торгах золотом на Мосбирже

«Мосгорломбард» провел IPO на Московской бирже в декабре 2023 года. Размещение прошло по цене ₽2,5 за акцию. В ходе IPO компания привлекла более ₽300 млн. В результате рыночная капитализация компании на момент начала торгов оценивалась в ₽3,17 млрд. В рамках IPO инвесторам были предложены акции дополнительной эмиссии. По итогам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,6%.