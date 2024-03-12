ОПЕК и МЭА рекордно разошлись в прогнозах о нефти

По его мнению, самым важным фактором для нефтяного рынка остается экономика Китая. В случае, если китайская экономика ослабнет или ее рост будет сильно ниже ожидаемого, это может привести к «медвежьим» настроениям на рынке, но если экономика Китая не ослабнет, тогда сокращение добычи ОПЕК+ приведет к жесткой ситуации на рынке, пояснил он.