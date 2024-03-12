NYT: FAA обнаружило десятки нарушений в производственных процессах Boeing

Об этом пишет The New York Times (NYT), в распоряжении которой оказались связанные с проверкой документы.
Из документов следует, что FAA провело 89 проверок различных производственных процессов 737 Max, из которых только 56 оказались успешными. В 33 случаях проверки пройдены не были. Еще 13 проверок были проведены в отношении поставщика компонентов компании — Spirit AeroSystems; 6 из них были пройдены, 7 — нет.
Проверки начались после инцидента в начале января, когда у самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines отвалилась заглушка люка аварийного выхода, что привело к разгерметизации салона.
FAA проверяло самые разные производственные процессы, связанные с фюзеляжем, крыльями и другими системами самолета. Как пишет NYT, некоторые обнаруженные нарушения касаются документации по контролю качества, а многие связаны с несоблюдением «утвержденных производственных процессов, процедур и инструкций». Например, в некоторых случаях при подгонке двери и проверке качества использовались обычное жидкое мыло и отельная ключ-карта, что не было прописано ни в каких инструкциях. FAA заявило, что не может публиковать данные аудита из-за продолжающихся расследований.
Ранее при проверках выяснилось, что на многих Boeing 737 заглушки люков были установлены ненадлежащим образом, а также что имелись проблемы с фюзеляжем. В конце февраля компания уволила руководителя программы по производству самолетов 737 MAX Эда Кларка. На прошлой неделе стало известно, что Минюст США также ведет расследование против Boeing из-за январского инцидента.
Яна Рождественская