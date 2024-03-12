NYT: FAA обнаружило десятки нарушений в производственных процессах Boeing

FAA проверяло самые разные производственные процессы, связанные с фюзеляжем, крыльями и другими системами самолета. Как пишет NYT, некоторые обнаруженные нарушения касаются документации по контролю качества, а многие связаны с несоблюдением «утвержденных производственных процессов, процедур и инструкций». Например, в некоторых случаях при подгонке двери и проверке качества использовались обычное жидкое мыло и отельная ключ-карта, что не было прописано ни в каких инструкциях. FAA заявило, что не может публиковать данные аудита из-за продолжающихся расследований.