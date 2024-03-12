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Мосбиржа расширяет время торгов юанем и гонконгским долларом

Временной диапазон расширят с 18 марта.
Источник: РИА "Новости"

Московская биржа увеличивает вмеренной диапазон торгов китайским юанем и гонконгским долларом.

Торги будут проводиться единой сессией, без перерыва. Сейчас торги проводятся с технологическими перерывами.

Согласно новому расписанию, торги инструментами с расчетами «сегодня» будут проводиться непрерывно в период 07:00—17:45 по московскому времени.

Сделки своп будут доступны непрерывно в период 07:00—18:00 по Москве.

В адресных режимах торгов все указанные выше инструменты будут доступны непрерывно в период 07:00—19:00 мск.

Во внебиржевом режиме клиринга OTC сделок с ЦК время торгов для перечисленных инструментов будет увеличено до 19:00 по московскому времени.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».