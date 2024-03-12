Мосбиржа расширяет время торгов юанем и гонконгским долларом

Московская биржа увеличивает вмеренной диапазон торгов китайским юанем и гонконгским долларом.
Торги будут проводиться единой сессией, без перерыва. Сейчас торги проводятся с технологическими перерывами.
Согласно новому расписанию, торги инструментами с расчетами «сегодня» будут проводиться непрерывно в период
Сделки своп будут доступны непрерывно в период
В адресных режимах торгов все указанные выше инструменты будут доступны непрерывно в период
Во внебиржевом режиме клиринга OTC сделок с ЦК время торгов для перечисленных инструментов будет увеличено до 19:00 по московскому времени.
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