Мишустин заявил об ускорившемся росте экономики России

Премьер-министр Михаил Мишустин, ссылаясь на данные Минэкономразвития, заявил, что рост ВВП России в январе 2024 года составил 4,6%.
По мнению главы правительства, в новом году сохранилась тенденция роста экономики страны. По сравнению с 2023 годом его показатели только увеличились.
В прошлом году рост ВВП России оценили в 3,5%, однако министр экономического развития Максим Решетников тогда сказал, что после перерасчета уровень может увеличиться и до 4%.
Как итог, Росстат зафиксировал рост ВВП в 2023 году на 3,6%.