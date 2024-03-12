Минфин в будущем допускает обмен заблокированных на СПб-бирже бумаг

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министерство финансов России в будущем допускает расширение механизма обмена заблокированных активов и включение в него заблокированных на СПб-бирже бумаг. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума Промсвязьбанка «Просто капитал» заместитель министра финансов Иван Чебесков.
«Должен быть выпущен новый указ, изменения в указ должны быть внесены. Мы хотели посмотреть, как начнет работать этот процесс, как на практике это все заработает. Но, конечно, справедливо, чтобы и те акции, которые были заблокированы на СПб-бирже, тоже попали (в механизм обмена заблокированных активов). Сейчас сложно делать какие-то прогнозы по срокам — надо посмотреть, как будет работать этот механизм, а потом уже делать предложения по его расширению, поэтапно двигаться. Мы готовы со своей стороны предлагать расширение механизма», — сказал Чебесков.
Накануне Инвестиционная палата объявила параметры сделки по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа С. Банк России, в свою очередь, сообщал, что бумаги, которые были заблокированы после введения санкций в отношении СПб-биржи, не подпадут под процедуру выкупа.
После этого СПБ Банк, являющийся расчетным депозитарием СПб-биржи, сообщил, что обсуждает с уполномоченными госорганами включение в предусмотренную указом президента РФ N844 процедуру обмена иностранных ценных бумаг, заблокированных после введения санкций против СПб-биржи.
Об обмене активами
Ранее президент России Владимир Путин издал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» в целях обмена замороженными иностранными активами. Документ предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа С. При этом стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, пока ограничена суммой в 100 тыс. рублей.
ТАСС — генеральный информационный партнер форума «Просто капитал».