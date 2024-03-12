Минфин в будущем допускает обмен заблокированных на СПб-бирже бумаг

«Должен быть выпущен новый указ, изменения в указ должны быть внесены. Мы хотели посмотреть, как начнет работать этот процесс, как на практике это все заработает. Но, конечно, справедливо, чтобы и те акции, которые были заблокированы на СПб-бирже, тоже попали (в механизм обмена заблокированных активов). Сейчас сложно делать какие-то прогнозы по срокам — надо посмотреть, как будет работать этот механизм, а потом уже делать предложения по его расширению, поэтапно двигаться. Мы готовы со своей стороны предлагать расширение механизма», — сказал Чебесков.