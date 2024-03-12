«М. Видео-Эльдорадо» в IV квартале вернулась к прибыли по МСФО

Главный исполнительный директор «М. Видео-Эльдорадо» Сергей Ли отметил, что за последние два года компания успешно трансформировала свою бизнес-модель. «В прошлом году мы открыли 62 новых магазина компактного формата и вышли в 15 новых городов. В 2024 году мы планируем продолжить экспансию и открыть еще не менее 100 магазинов такого формата», — сказал Ли. Ретейлер также продолжит наращивать количество кобрендинговых магазинов на базе «Эльдорадо», усиленных брендом «М. Видео».