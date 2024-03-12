«М. Видео-Эльдорадо» в IV квартале вернулась к прибыли по МСФО

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Группа «М. Видео-Эльдорадо», которая объединяет две российские сети бытовой техники и электроники, в 2023 году сократила чистый убыток по МСФО на 30,7% по сравнению с показателем за предыдущий год — до 5,2 млрд рублей (по стандарту МСФО 17), говорится в сообщении компании. При этом в четвертом квартале ретейлер вернулся к чистой прибыли.
«В четвертом квартале компания получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей по сравнению с 0,9 млрд рублей убытка за аналогичный период годом ранее», — сообщила финансовый директор группы Анна Гарманова, слова которой приводятся в релизе.
Показатель EBITDA «М. Видео-Эльдорадо» в 2023 году увеличился на 48,8%, составив 21,5 млрд рублей, в IV квартале — вырос на 91%. Выручка ретейлера за год повысилась на 7,9%, до 434,4 млрд рублей. Рентабельность компании по EBITDA в 2023 году составила 4,95% против 3,6% годом ранее, в IV квартале — 6,7% против 4,9% в октябре — декабре 2022 года.
Компания отметила, что снижение убытка за 2023 год произошло благодаря улучшению ключевых бизнес-показателей, которое было частично нивелировано ростом финансовых расходов и высоким уровнем отчислений на амортизацию по капитальным вложениям прошлых периодов. Рентабельность по EBITDA за год вернулась к целевому диапазону, это произошло благодаря росту операционной эффективности.
По состоянию на 31 декабря 2023 года общий долг группы снизился в годовом выражении на 9,6% и составил 86,4 млрд рублей. Чистый долг составил 67,8 млрд рублей, увеличившись на 3,5% в годовом сравнении. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2023 года составило 3,2x против 4,5х на 31 декабря 2022 года.
Главный исполнительный директор «М. Видео-Эльдорадо» Сергей Ли отметил, что за последние два года компания успешно трансформировала свою бизнес-модель. «В прошлом году мы открыли 62 новых магазина компактного формата и вышли в 15 новых городов. В 2024 году мы планируем продолжить экспансию и открыть еще не менее 100 магазинов такого формата», — сказал Ли. Ретейлер также продолжит наращивать количество кобрендинговых магазинов на базе «Эльдорадо», усиленных брендом «М. Видео».