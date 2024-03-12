ЛУКОЙЛ получил 1,16 трлн рублей чистой прибыли в 2023 году

ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. По итогам 2022 года чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ выросла на 24%, до 790 млрд руб. Выручка составила 2,874 трлн руб.