ЛУКОЙЛ получил 1,16 трлн рублей чистой прибыли в 2023 году

По данным на 31 декабря 2023 года, операционная прибыль ЛУКОЙЛа составила 1,44 трлн руб., доналоговая прибыль — 1,41 трлн руб. При этом чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, к концу года достигла 1,15 трлн руб. Краткосрочные обязательства компании к концу года составили 1,44 трлн руб., долгосрочные — 757,1 млрд руб.
В первом полугодии ЛУКОЙЛ получил 565,4 млрд руб. чистой прибыли (302,6 млрд руб.— за первый квартал 2023 года), за аналогичный период 2021 года компания отразила прибыль 348,4 млрд руб. Выручка за полгода составила 3,6 трлн руб.
ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. По итогам 2022 года чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ выросла на 24%, до 790 млрд руб. Выручка составила 2,874 трлн руб.