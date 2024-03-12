Курс евро на Мосбирже превысил отметку в 100 рублей

На максимуме евро торговался на отметке в 100,025 рубля в 16:29 по московскому времени. Рост к началу утренних торгов составлял 0,98%. Через 10 минут, в 16:39 мск, курс европейской валюты снизился до 99,94 рубля.
В то же время доллар торговался около 91,56 рубля, рост составлял 1,04%.
Юань также торговался в плюсе: 12,736 рубля за единицу китайской валюты. Рост — 1,12%.
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