Китайские акции выросли на 20% по отношению к минимумам января

Ряд фондовых индексов Китая вырос на 20% по сравнению с минимумами, зафиксированными в январе — феврале, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.
В частности, на такую величину вырос индекс Hang Seng Tech, который объединяет китайские технологические компании. В ходе торгов в Гонконге 12 марта он вырос на 4,64%, до 3643,91 пункта.
Более чем на 20% по сравнению с минимумом в феврале вырос индекс стартапов ChiNext: на 12 марта он составляет 1906,04 пункта (+0,83%). Индекс акций материкового Китая CSI 300 прибавил около 13% по сравнению с 2 февраля, когда был достигнут пятилетний минимум. 12 марта он закрылся на уровне 3597,49 пункта (+0,23%).
В начале марта до понедельника, 11-го числа, приток в акции материкового Китая составил 1,8 млрд юаней ($251 млн), пишет Bloomberg. Если тенденция сохранится, то это будет второй месяц чистых покупок после полосы оттока, которая продлилась шесть месяцев, до января, пишет агентство.
В некоторых секторах китайской экономики инвесторы начали делать ставку на рост рынка, поскольку увидели потенциал роста благодаря мерам поддержки Пекина, пишет Bloomberg. Их настроения улучшились по сравнению с ситуацией, которая наблюдалась несколько месяцев назад.
В начале года акции показывали одни из худших результатов в мире, а крупные инвесторы сокращали свои позиции, отмечает Bloomberg. Ряд инвесткомпаний, например британские Abrdn с активами под управлением на £494,9 млрд (около $633 млрд) и M&G Investment Management с активами под управлением на £333 млрд (почти $426 млрд), считают, что китайский рынок отталкивается от дна. Этому способствует решимость Пекина положить конец разгрому фондового рынка, а также признаки роста экономики, доходов компаний и возвращение иностранных инвестиций в Китай, пишет Bloomberg.
Подъем в китайском технологическом индексе показывает, что инвесторы делают ставку на то, что попытки Си Цзиньпина стимулировать рост в сфере высоких технологий и покончить с кризисом недвижимости начнет приносить плоды, отмечает Bloomberg.
По мнению агентства, лозунг председателя КНР о «высококачественном развитии» привлекает тех, кто ожидает, что государственная поддержка будет стимулировать развитие ряда отраслей, от электромобилей до водородной энергетики, производителей чипов и систем автоматизации.
При этом агентство отмечает, что некоторые инвесторы критикуют Пекин за отсутствие масштабных стимулов. В марте премьер-министр КНР Ли Цян заявил, что Китай в 2024 году нацелен на экономический рост около 5%. Решимость Пекина достигнуть этой цели предполагает дополнительные экономические стимулы, говорили опрошенные Bloomberg аналитики.
Китай может показать одни из лучших результатов среди фондовых рынков в течение 12−18 месяцев, считает Рональд Темпл, рыночный стратег инвесткомпании Lazard Asset Management с активами под управлением на $207 млрд. «Думаю, сейчас стоит увеличивать свои инвестиции в Китай», — сказал Темпл в эфире Bloomberg TV в начале марта.