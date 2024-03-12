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Китайские акции выросли на 20% по отношению к минимумам января

Индексы акций в Китае выросли на 20% по сравнению с минимальными значениями, которые были достигнуты в январе — феврале, пишет Bloomberg. Если несколько месяцев назад наблюдался отток инвестиций из китайских акций, то теперь он замедлился, инвесторы стали больше доверять мерам Пекина по поддержке фондового рынка, отмечает агентство. По мнению аналитиков, китайский рынок отталкивается от дна.
Источник: AFP 2023

Ряд фондовых индексов Китая вырос на 20% по сравнению с минимумами, зафиксированными в январе — феврале, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

В частности, на такую величину вырос индекс Hang Seng Tech, который объединяет китайские технологические компании. В ходе торгов в Гонконге 12 марта он вырос на 4,64%, до 3643,91 пункта.

Наибольший вклад в этот рост внесла корпорация Xiaomi: ее акции выросли на 11,34% после того, как она объявила о старте продаж своего электромобиля SU7 в Китае 28 марта.

Более чем на 20% по сравнению с минимумом в феврале вырос индекс стартапов ChiNext: на 12 марта он составляет 1906,04 пункта (+0,83%). Индекс акций материкового Китая CSI 300 прибавил около 13% по сравнению с 2 февраля, когда был достигнут пятилетний минимум. 12 марта он закрылся на уровне 3597,49 пункта (+0,23%).

В начале марта до понедельника, 11-го числа, приток в акции материкового Китая составил 1,8 млрд юаней ($251 млн), пишет Bloomberg. Если тенденция сохранится, то это будет второй месяц чистых покупок после полосы оттока, которая продлилась шесть месяцев, до января, пишет агентство.

Аналитики Morgan Stanley обратили внимание на то, что глобальные долгосрочные инвесторы в конце февраля замедлили выход из китайских акций, а некоторые фонды стали меньше ожидать падения рынка.

В некоторых секторах китайской экономики инвесторы начали делать ставку на рост рынка, поскольку увидели потенциал роста благодаря мерам поддержки Пекина, пишет Bloomberg. Их настроения улучшились по сравнению с ситуацией, которая наблюдалась несколько месяцев назад.

В начале года акции показывали одни из худших результатов в мире, а крупные инвесторы сокращали свои позиции, отмечает Bloomberg. Ряд инвесткомпаний, например британские Abrdn с активами под управлением на £494,9 млрд (около $633 млрд) и M&G Investment Management с активами под управлением на £333 млрд (почти $426 млрд), считают, что китайский рынок отталкивается от дна. Этому способствует решимость Пекина положить конец разгрому фондового рынка, а также признаки роста экономики, доходов компаний и возвращение иностранных инвестиций в Китай, пишет Bloomberg.

Подъем в китайском технологическом индексе показывает, что инвесторы делают ставку на то, что попытки Си Цзиньпина стимулировать рост в сфере высоких технологий и покончить с кризисом недвижимости начнет приносить плоды, отмечает Bloomberg.

По мнению агентства, лозунг председателя КНР о «высококачественном развитии» привлекает тех, кто ожидает, что государственная поддержка будет стимулировать развитие ряда отраслей, от электромобилей до водородной энергетики, производителей чипов и систем автоматизации.

При этом агентство отмечает, что некоторые инвесторы критикуют Пекин за отсутствие масштабных стимулов. В марте премьер-министр КНР Ли Цян заявил, что Китай в 2024 году нацелен на экономический рост около 5%. Решимость Пекина достигнуть этой цели предполагает дополнительные экономические стимулы, говорили опрошенные Bloomberg аналитики.

Китай может показать одни из лучших результатов среди фондовых рынков в течение 12−18 месяцев, считает Рональд Темпл, рыночный стратег инвесткомпании Lazard Asset Management с активами под управлением на $207 млрд. «Думаю, сейчас стоит увеличивать свои инвестиции в Китай», — сказал Темпл в эфире Bloomberg TV в начале марта.