Китайские акции выросли на 20% по отношению к минимумам января

В начале года акции показывали одни из худших результатов в мире, а крупные инвесторы сокращали свои позиции, отмечает Bloomberg. Ряд инвесткомпаний, например британские Abrdn с активами под управлением на £494,9 млрд (около $633 млрд) и M&G Investment Management с активами под управлением на £333 млрд (почти $426 млрд), считают, что китайский рынок отталкивается от дна. Этому способствует решимость Пекина положить конец разгрому фондового рынка, а также признаки роста экономики, доходов компаний и возвращение иностранных инвестиций в Китай, пишет Bloomberg.