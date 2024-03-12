Индекс Hang Seng на бирже Гонконга по итогам торгов вырос на 3,05%

ГОНКОНГ, 12 марта. /ТАСС/. Ключевой индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng по итогам торгов вырос на 3,05%, до 17 093,5 пункта.
Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, вырос на 4,64%, до 3 643,91 пункта.
Акции производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi выросли на 11,34%, одного из лидеров отрасли онлайн-коммерции Китая JD.com — на 7,86%, ценные бумаги другого представителя этой отрасли Alibaba подскочили в цене на 2,82%.
Ценные бумаги специализирующейся на доставке еды холдинговой компании Meituan выросли в цене на 4,71%, интернет-поисковика Baidu — на 4,56%. Акции технологического гиганта Tencent подорожали на 4,38%.
Китайские автопроизводители также завершили день в плюсе. Среди них BYD (+6,18%), XPENG Motors (+6,18%), NIO (+5,26%), Geely (+2,79%), Li Auto (+1,94%).