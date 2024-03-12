Игра с дисконтом: нефтяники России и США сходятся в цене

В абсолютном значении в 2024 году спрос на нефть в мире может достичь 104,46 млн б/с, а в 2025 году — 106,3 млн б/с, отмечает организация. Если добыча будет сохраняться на значениях декабря прошлого года (102 млн б/с), то ожидать скорого падения цен на сырье не стоит.