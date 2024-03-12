Игра с дисконтом: нефтяники России и США сходятся в цене

В январе нефтегазовые доходы России выросли в 1,6 раза, до 675 млрд рублей «преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть», пояснили в министерстве.
Но мировые цены на этот вид сырья с начала года выросли всего примерно на 2%, согласно биржевым данным.
Почему растут нефтегазовые доходы России?
Одна из причин роста — рост цены российской нефти. С 2023 года она продается по цене выше санкционного потолка: компаниям стран Евросоюза, G7 и Австралии запрещено страховать и перевозить российскую нефть по цене выше 60 долларов за баррель. Но Россия перевозит нефть своим и дружественным флотом танкеров, страхует грузы часто без участия западных компаний.
В итоге снизился дисконт российского нефти к другим конкурирующим сортам нефти. В 2022 году скидка на российское сырье достигала 30% к самому популярному европейскому сорту Brent (один из ценовых индикаторов глобального нефтерынка). Сейчас дисконт нулевой, подсчитал Goldman Sachs с учетом средней цены российской нефти.
Так, доля сорта Urals достигает 80% в общем экспорте, около 50% в морских поставках. Этот сорт проигрывает более популярным Brent и другим глобальным эталонам, например, американскому сорту WTI. За рубеж еще экспортируется российские сорта ESPO (поставляется из Восточной Сибири по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» в Китай и через порт «Козьмино»), Siberian Light и Sokol. Качество такой нефти выше (меньше серы) — на уровне мировых эталонов.
Что означает снижение дисконта
Стоимость нефти принято считать по цене отгрузки. Однако с учетом страхования, доставки до места разгрузки — получается дороже. Поэтому снижение дисконта средней российской цены нефти к Brent не означает успех для нефтяной отрасли России, пояснила Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
«Это означает рост затрат на логистику российской нефти. Поэтому цена нефти на выходе из российских портов оказывается ниже, чем в пункте назначения. Вероятно, снижается маржинальность экспорта у российских нефтяных компаний. Разница оседает у перевозчиков», — пояснила эксперт.
Одним из бенефициаров такой ситуации до недавнего времени выступал «Совкомфлот». Однако санкции дошли и до него. В последние месяцы США нарастили санкционное давление на танкеры компании. Например, дисконт сокращается в Индии, которая в 2022 году вместе с Китаем стала одним из крупнейших покупателей российской нефти.
«Сам факт выравнивания дисконта между Urals и Brent в портах Индии может сулить прилет новых санкций. Уже сейчас западные страны оказывают давление на Индию, и она ищет пути сокращения импорта российской нефти», — предупредила Людмила Рокотянская.
В настоящее время Индия продолжает приобретать российскую нефть, в то же время экспорт нефти из РФ сокращается. В одном из последних интервью Панкадж Джейн, секретарь индийского Минэнерго, заявил, что Индия продолжает покупать российскую нефть, а процент потребления российского сырья остается на прежнем прошлогоднем уровне, цены выросли. «Объем индийского импорта составляет от 1 до 1,4 млн баррелей в сутки, соответственно, это составляет почти 30% от индийского рынка», — сообщил Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».
Также сокращение дисконтов на российские сорта нефти объясняется условиями поставки энергоносителей. Индия покупает на условиях поставки в порт назначения (DES, без растоможки, но с учетом затрат доставки и страхования).
«Дисконт на Urals в порту Приморск в феврале составил 17,68 доллара против 18,34 доллара в январе, а в порту Новороссийск 17,45 доллара против 17,89 доллара месяцем ранее — за прошлый месяц ситуация несколько улучшилась», — рассказал эксперт.
Теряет ли ОПЕК+ долю на рынке
Судя по заявлениям, Россия с партнерами по альянсу ОПЕК+ сокращает добычу для поддержания мировых цен на нефть, а их конкуренты, в первую очередь США, — увеличивают. В итоге альянс должен терять долю на рынке.
Но доля России и стран ОПЕК на мировом рынке нефти до 2030 года сохранится в пределах 45−48% и превысит 50% к 2050 году, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем обзоре World Energy Outlook 2023.
Согласно статистике МЭА, ОПЕК+ незначительно теряет долю.
Так, в декабре 2023 года в мире добывалось около 102 млн баррелей в сутки, из них страны ОПЕК добывали 27 млн баррелей, а альянс ОПЕК в расширенном составе (ОПЕК+) — 41,85 млн баррелей или 41% от всего предложения на глобальном рынке.
Годом ранее, в декабре 2022 года добыча ОПЕК+ оценивалась в 44,5 млн баррелей или 43,8% от глобальной (101,7 млн баррелей в сутки).
Добыча нефти России в 2023 году снизилась незначительно на 1%, сообщил в январе вице-премьер РФ Александр Новак. Основное бремя сокращений картеля несет на себе Саудовская Аравия — ее добыча за год снизилась на 14%, с 10,48 млн до 8,95 млн баррелей в стуки, а добыча России — на 3%, с 9,77 млн до 9,48 млн баррелей в сутки, согласно данным МЭА, которые изучили Финансы Mail.ru.
В это время американские нефтяные компании увеличили нефтедобычу с 12 млн до рекорда в 13,2 млн баррелей в сутки. Предыдущий рекорд США, мирового лидера по добыче нефти, был в марте 2022 года — 13,1 млн баррелей. Добыча сланцевой нефти также выходит на новый исторический максимум в 5 млн баррелей и затмит предыдущий рекорд в 4,9 млн баррелей, достигнутый в марте 2020 года, прогнозирует Минэнерго США.
«Безусловно, сокращая добычу и экспорт нефти, ОПЕК+ жертвует частью своих доходов для стабилизации цен на мировых рынках», — подчеркнул Николай Дудченко.
«ОПЕК+, сокращая добычу, действительно уступает долю на рынке. И в этом плане, конечно, до бесконечности подобную стратегию использовать нельзя ради поддержания цен», — отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Нефтяники США помогут России
«Да, растет добыча со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, — пояснила Людмила Рокотянская. — В первую очередь речь идет о США, Бразилии и Гайане. Есть стремление нарастить добычу в Венесуэле. Недавно добычу на крупнейшем нефтяном месторождении страны нарастила американская Chevron, специалистов по бурению в Венесуэлу недавно направила и бразильская Petrobas».
По ее оценке, все это может оказывать давление как на цену нефти, так и на объемы экспорта ОПЕК+.
«Россия сосредоточится преимущественно на сокращении добычи, нежели экспорта. Так что существенного влияния на экспортную выручку российских компаний в ближайшей перспективе это событие не окажет», — прогнозирует Людмила Рокотянская.
Американский эталон WTI торговался в середине дня 12 марта по 77,76 доллара за бочку, а европейский эталон Brent — по 82,55 доллара.
Цены поддержат американские нефтяники — им невыгодно увеличивать добычу настолько, чтобы обрушить цены, как этого требует президент США Джо Байден. В 2022 году американский лидер не раз обвинял национальные нефтекомпании в жадности — в стране непрерывно обновлялись рекорды стоимости топлива на АЗС, а нефти для переработки на НПЗ не хватало.
«Большинство американских нефтедобытчиков ожидают, что к концу 2024 года цена WTI составит 78 долларов за баррель. Если цена опустится ниже 70 долларов за баррель, то это приведет к сокращению капитальных инвестиций и снижению активности компаний — как следствие, маятник спроса и предложения качнется назад», — отметила Людмила Рокотянская.
По оценкам «Газпром Инвестиции», текущая цена в 70−80 долларов комфортна для большинства российских добывающих компаний, включая «ЛУКойл», «Роснефть» и «Газпром нефть».
«В США себестоимость добычи сланцевой нефти составляет порядка 40 долларов за баррель, а в России, в зависимости от типа месторождения себестоимость добычи составляет приблизительно от 10 до 30 долларов», — уточнил Николай Дудченко.
«Для российских нефтекомпаний сокращение объёмов производства очень болезненная мера, потому что от повышения цены в основном выигрывает государство. Компаниям выгоднее, наверное, было бы больше по объёмам продавать, чем, соответственно, меньше, но по более высоким ценам, потому что основную ценовую прибавку берет себе именно государство», — пояснил Игорь Юшков.
По его мнению, мартовское продление сокращение добычи странами ОПЕК+ остается неясным: возможно это не новое сокращение, а продление действующего. Возможно, РФ сократит добычу до 9 млн баррелей.
12 марта Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 и 2025 годах на уровне 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и 1,8 млн б/с соответственно, следует из мартовского отчета организации.
В абсолютном значении в 2024 году спрос на нефть в мире может достичь 104,46 млн б/с, а в 2025 году — 106,3 млн б/с, отмечает организация. Если добыча будет сохраняться на значениях декабря прошлого года (102 млн б/с), то ожидать скорого падения цен на сырье не стоит.
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