Госдолг развитых стран вырос более чем вдвое за 15 лет

К концу 2023 года отношение совокупного госдолга к ВВП стран ОЭСР составил 83%, что на 30 п.п. выше, чем в 2008 году. При этом аналитики отмечают, что за последние два года этот показатель сократился на 10 п.п. из-за высокой инфляции, которая стимулировала рост номинального ВВП. Примерно половина всего долга стан ОЭСР приходится на США — доля американского госдолга увеличилась вдвое по сравнению с 2008 годом. Доля долга Китая среди развивающихся экономик также выросла в два раза, до 30%.