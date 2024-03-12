Французский Alstom продал долю в «Трансмашхолдинге» российским акционерам

Французский концерн Alstom продал все принадлежавшие ему 20% акций «Трансмашхолдинга» (ТМХ) российским акционерам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора и совладельца ТМХ Кирилла Липу.
По его словам, сделка была совершена «за половину от объективной стоимости». Назвать сумму сделки он отказался.
Alstom — французский производитель поездов, он занимался строительством скоростных поездов «Аллегро», которые курсировали между Петербургом и Хельсинки. «Аллегро» запустили в эксплуатацию в декабре 2010 года.
В марте 2022 года компания объявила, что приостанавливает поставки всей продукции в Россию в связи с санкциями. Одновременно приостановилась и разработка партнерского проекта Alstom с украинским оператором железных дорог «Укрзализныця» из-за «обстоятельств». В том же месяце поезда «Аллегро» перестали ходить между Петербургом и Хельсинки. Их перевели на работу на внутренних маршрутах в Финляндии.
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