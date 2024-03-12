Французский Alstom продал долю в «Трансмашхолдинге» российским акционерам

В марте 2022 года компания объявила, что приостанавливает поставки всей продукции в Россию в связи с санкциями. Одновременно приостановилась и разработка партнерского проекта Alstom с украинским оператором железных дорог «Укрзализныця» из-за «обстоятельств». В том же месяце поезда «Аллегро» перестали ходить между Петербургом и Хельсинки. Их перевели на работу на внутренних маршрутах в Финляндии.