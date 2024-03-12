ФАС возбудила дело против S7 из-за стоимости билетов

Ранее ФАС выдала S7 предупреждение и потребовала от руководства компании разработать и согласовать документ о ценовой политике. Однако в S7 решили оспорить законность претензий ФАС в судебном порядке. Ничего из этой затеи не вышло: 23 января ФАС сообщила, что суд поддержал ее требования к авиакомпании.