ФАС возбудила дело против S7 из-за стоимости билетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против авиакомпании S7 из-за цен на билеты. Об этом указывается в сообщении ведомства. Ведомство установило, что S7 в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости.
В ФАС также обратили внимание, что «различия цены не связаны с оказанием услуг на борту», а также «дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет».
Ранее ФАС выдала S7 предупреждение и потребовала от руководства компании разработать и согласовать документ о ценовой политике. Однако в S7 решили оспорить законность претензий ФАС в судебном порядке. Ничего из этой затеи не вышло: 23 января ФАС сообщила, что суд поддержал ее требования к авиакомпании.
S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания России. Она контролируется семьей Владислава Филева. В 2022 году S7 получила прибыль в размере 34,4 миллиарда рублей.