Эксперт заявил о возможном росте цен на бананы в мире из-за изменений климата

В феврале цена на бананы в России достигла 156 рублей за кг, однако ассоциация «Руспродсоюз» не исключила снижения их стоимости на российском рынке благодаря увеличению предложения, в том числе за счет поставок из Эквадора. Также с начала 2024 года бананы в Россию начала поставлять Индия, в дальнейшем объемы экспорта будут наращиваться.