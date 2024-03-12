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Эксперт заявил о возможном росте цен на бананы в мире из-за изменений климата

Эксперт Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Паскаль Лю отметил, что в первую очередь производители бананов опасаются наводнений и сильного ветра, поскольку они ускорят распространение болезней.
Источник: AP 2023

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Мировые цены на бананы могут вырасти в ближайшие годы в связи с климатическими изменениями. Такое мнение высказал эксперт Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Паскаль Лю в комментарии вещательной корпорации Би-би-си.

«Я думаю, что изменения климата действительно представляют огромную угрозу для бананового сектора», — указал Лю. «В самом деле будет рост цен», — добавил он. По мнению эксперта, повышения цен на бананы стоит ожидать в том случае, если «не произойдет значительного увеличения предложения».

Как пояснил Лю, главной причиной повышения станут погодные условия. По словам эксперта, в первую очередь производители бананов опасаются наводнений и сильного ветра, поскольку они ускорят распространение болезней. Это может привести к полному уничтожению урожая в некоторых регионах, отмечается в материале.

Кроме того, к повышению цен на бананы приведет рост цен на удобрения, энергоносители и транспорт, а также дефицит рабочей силы, отметила Би-би-си.

В феврале цена на бананы в России достигла 156 рублей за кг, однако ассоциация «Руспродсоюз» не исключила снижения их стоимости на российском рынке благодаря увеличению предложения, в том числе за счет поставок из Эквадора. Также с начала 2024 года бананы в Россию начала поставлять Индия, в дальнейшем объемы экспорта будут наращиваться.