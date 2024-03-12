Досрочный стаж: кто может выйти на пенсию в России раньше положенного

Юлия Финогенова, д.э.н., профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Право на досрочную пенсию имеют несколько категорий россиян, отметила экономист.
Прежде всего это:
— россияне, чья работа была связана с особыми условиями труда (условия труда, вредные для здоровья или тяжелыми условиями труда, профессии из списков № 1 и № 2);
— работники гражданской авиации (летчики, авиадиспетчеры, инженеры-техники);
— работники, занятые на работах по добыче полезных ископаемых, горнорабочие, проходчик
— работники морского, речного флота и флота рыбной промышленности занятые добычей рыбы и морепродуктов, а также их обработкой;
— профессиональные спасатели аварийно-спасательных служб, служащие МЧС, принимающие участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
— работники пожарной охраны и противопожарной службы МЧС.
Постоянно проживающие в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях оленеводы, охотники-промысловики
Представителям коренных малочисленных народов Севера может быть назначена социальная пенсия по старости в возрасте 50 лет (женщинам) и 55 лет (мужчинам).
На два года раньше
Выйти на пенсию на два года раньше официально установленного возраста могут как работники с большим стажем работы, так и безработные пенсионеры.
К первым относятся мужчины (не ранее достижения ими возраста 60 лет) со стажем не менее 42 лет и женщины (не ранее достижения ими возраста 55 лет) со стажем не менее 37 лет.
Ко второй группе относятся те граждане предпенсионного возраста, кто был сокращен с работы из-за оптимизации штатных единиц или был уволен по причине ликвидации организации и официально признан безработным.
При этом у предпенсионера должен иметься страховой стаж для мужчин — не менее 25 лет и для женщин — 20 лет.
Кроме того, на пенсию ранее официально установленного возраста могут выйти многодетные матери, родители или опекуны ребёнка-инвалида или инвалида с детства, а также инвалиды, например получившие военную травму, инвалиды по зрению
Досрочно могут выйти на пенсию также водители общественного транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) при наличии стажа работы на регулярных городских маршрутах не менее 20 лет (мужчины) и 15 лет (женщины).
Предусмотрен также льготный порядок выхода на пенсию учителей и медицинских работников, работников творческих профессий.
Для медицинских работников профессиональный стаж должен составлять не менее 25 лет (при работе в сельской местности) и не менее 30 лет (в городских условиях).
Для педагогических работников необходимо наличие профессионального стажа — не менее 25 лет.
Причём право на льготу имеют только те граждане, чьи педагогические и медицинские профессии входят в специальный законодательно закреплённый список.
В рамках государственного пенсионного обеспечения также предусмотрены возможности досрочного выхода на пенсию для военнослужащих, работников силовых ведомств. При этом выходящий на пенсию должен быть в возрасте не менее 45 лет в момент увольнения, плюс должно быть соблюдено одно их двух условий: (1) наличие не менее 20-ти летней выслуги лет, либо (2) наличие как минимум 25-ти летнего общего трудового стажа, из которого 12,5 лет — работа в силовых ведомствах.
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