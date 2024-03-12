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Досрочный стаж: кто может выйти на пенсию в России раньше положенного

В 2024 году в России выйти на пенсию смогут женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения, но часть россиян могу не дожидаться определенного возраста. Подробности проекту Финансы Mail.ru разъяснила Юлия Финогенова, д.э.н., профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Источник: РИА "Новости"

Юлия Финогенова, д.э.н., профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Право на досрочную пенсию имеют несколько категорий россиян, отметила экономист.

Прежде всего это:

— россияне, чья работа была связана с особыми условиями труда (условия труда, вредные для здоровья или тяжелыми условиями труда, профессии из списков № 1 и № 2);

— работники гражданской авиации (летчики, авиадиспетчеры, инженеры-техники);

— работники, занятые на работах по добыче полезных ископаемых, горнорабочие, проходчик и т. д.;

— работники морского, речного флота и флота рыбной промышленности занятые добычей рыбы и морепродуктов, а также их обработкой;

— профессиональные спасатели аварийно-спасательных служб, служащие МЧС, принимающие участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций;

— работники пожарной охраны и противопожарной службы МЧС.

Еще одна группа граждан, имеющая право на получение досрочной пенсии — это работники Крайнего Севера и прочих регионов с тяжелыми климатическими условиями.

Постоянно проживающие в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях оленеводы, охотники-промысловики и т. д. могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет (мужчины) и 45 лет (женщины), при наличии стажа не менее 25 и 20 лет соответственно. Также необходимо иметь минимально требуемое количество пенсионных баллов.

Представителям коренных малочисленных народов Севера может быть назначена социальная пенсия по старости в возрасте 50 лет (женщинам) и 55 лет (мужчинам).

На два года раньше

Выйти на пенсию на два года раньше официально установленного возраста могут как работники с большим стажем работы, так и безработные пенсионеры.

К первым относятся мужчины (не ранее достижения ими возраста 60 лет) со стажем не менее 42 лет и женщины (не ранее достижения ими возраста 55 лет) со стажем не менее 37 лет.

Ко второй группе относятся те граждане предпенсионного возраста, кто был сокращен с работы из-за оптимизации штатных единиц или был уволен по причине ликвидации организации и официально признан безработным.

При этом у предпенсионера должен иметься страховой стаж для мужчин — не менее 25 лет и для женщин — 20 лет.

Во всех перечисленных выше случаях работник должен иметь минимальное количество баллов для назначения пенсии в 2024 году — не менее 28,2. Помимо этого, в каждой из приведенных категорий требуется наличие определенного количества лет страхового стажа (минимальный в 2024 г. — 15 лет).

Кроме того, на пенсию ранее официально установленного возраста могут выйти многодетные матери, родители или опекуны ребёнка-инвалида или инвалида с детства, а также инвалиды, например получившие военную травму, инвалиды по зрению и т. д.

Досрочно могут выйти на пенсию также водители общественного транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) при наличии стажа работы на регулярных городских маршрутах не менее 20 лет (мужчины) и 15 лет (женщины).

Предусмотрен также льготный порядок выхода на пенсию учителей и медицинских работников, работников творческих профессий.

Для медицинских работников профессиональный стаж должен составлять не менее 25 лет (при работе в сельской местности) и не менее 30 лет (в городских условиях).

Для педагогических работников необходимо наличие профессионального стажа — не менее 25 лет.

Причём право на льготу имеют только те граждане, чьи педагогические и медицинские профессии входят в специальный законодательно закреплённый список.

В рамках государственного пенсионного обеспечения также предусмотрены возможности досрочного выхода на пенсию для военнослужащих, работников силовых ведомств. При этом выходящий на пенсию должен быть в возрасте не менее 45 лет в момент увольнения, плюс должно быть соблюдено одно их двух условий: (1) наличие не менее 20-ти летней выслуги лет, либо (2) наличие как минимум 25-ти летнего общего трудового стажа, из которого 12,5 лет — работа в силовых ведомствах.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».