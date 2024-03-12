Досрочный стаж: кто может выйти на пенсию в России раньше положенного

Постоянно проживающие в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях оленеводы, охотники-промысловики и т. д. могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет (мужчины) и 45 лет (женщины), при наличии стажа не менее 25 и 20 лет соответственно. Также необходимо иметь минимально требуемое количество пенсионных баллов.