ЦБ Аргентины неожиданно снизил ключевую ставку со 100 до 80%

После принятого новыми властями страны решения о резком удешевлении нацвалюты вместо 365 доллар стал стоить более 800 песо, а номинал самых крупных купюр подняли с 2 до 25 и 50 тысяч песо, что президент Хавьер Милей объяснил желанием избавить граждан от «пыток» ношением больших пачек денег. До его прихода к власти ставка наоборот росла. Так, ее подняли со 118 до 133 процентов буквально за неделю до президентских выборов, писала «Российская газета».