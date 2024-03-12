ЦБ Аргентины неожиданно снизил ключевую ставку со 100 до 80%

Такое резкое снижение показателя стало неожиданностью для экономистов и участников рынка, отмечает агентство. Помимо притормозившей инфляции месяц к месяцу в стране фиксируется рост общегодовой. В январе она составила 254,2 процента против декабрьских 211,4 процента, а в феврале, как ожидается, может превысить 282 процента.
После принятого новыми властями страны решения о резком удешевлении нацвалюты вместо 365 доллар стал стоить более 800 песо, а номинал самых крупных купюр подняли с 2 до 25 и 50 тысяч песо, что президент Хавьер Милей объяснил желанием избавить граждан от «пыток» ношением больших пачек денег. До его прихода к власти ставка наоборот росла. Так, ее подняли со 118 до 133 процентов буквально за неделю до президентских выборов, писала «Российская газета».
Ранее стало известно, что либертарианец Милей уволил замминистра труда Омара Ясина, повысившего ему зарплату. Оппозиция протестует против многочисленных реформ, предложенных новым главой государства в раздираемой экономическими проблемами стране.