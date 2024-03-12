BlackRock сократил свою долю в Polymetal до 4,01%

Крупнейший акционер Polymetal — Maaden International Investment из Омана, которому принадлежит 23,9% акций. 75% акций находятся в свободном обращении на Астанинской международной бирже (AIX) и Московской бирже (MOEX). Ранее в компании сообщали, что самая большая доля из них (7,45%) принадлежит BlackRock Inc.