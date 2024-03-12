Бензин подорожал на бирже на фоне атаки на Нижегородский НПЗ

Стоимость бензина Аи-92 по территориальному индексу европейской части России во вторник, 12 марта, выросла на 1,37%, до 47,559 тыс. руб. за тонну, сообщается на сайте СПбМТСБ. Цена Аи-95 поднялась на 1,32%, до 59,453 тыс. руб. за тонну. Кроме того, подорожало дизельное топливо: летнее — на 1,41%, до 60,805 тыс. руб. за тонну; межсезонное — на 0,82%, до 60,804 тыс. руб. за тонну; зимнее — на 0,25%, до 62,609 тыс. руб. за тонну.
В предыдущие дни биржевые цены на бензин снижались. Так, стоимость Аи-92 опустилась по итогам последних трех сессий (6, 7, 11 марта) на 2,9%, до 46,916 тыс. руб. за тонну; бензин Аи-95 по итогам двух предшествующих вторнику сессий (7 и 11 марта) опустился в цене на 1,5%, до 58,679 тыс. руб. за тонну, следует из расчетов РБК.
Рост цен во вторник идет на фоне атак беспилотников на российские регионы. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее сообщил, что утром 12 марта на объект топливно-энергетического комплекса региона была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Предприятием оказался НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ). Этот НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в России. Его установленная мощность переработки — 17 млн. тонн нефти в год. На заводе есть пять основных производств: производство моторных топлив, производство нефтебитумов и парафина, каталитического крекинга, товарно-сырьевое производство, производство по обслуживанию технологических установок. Он выпускает более 50 видов нефтепродуктов.
Два месяца назад на Нижегородском НПЗ уже была остановлена одна из двух технологических установок. ЛУКОЙЛ не уточнял причины произошедшего «инцидента», однако «Коммерсантъ» писал о поломке компрессорного оборудования иностранного производства на установке каталитического крекинга. В конце февраля министр энергетики Николай Шульгинов говорил, что ремонт на НОРСИ займет несколько месяцев.
Какие последствия могут ожидать рынок
Нынешняя ситуация отличается тем, что речь идет не о вторичных процессах, а о первичной переработке нефти, прокомментировал РБК заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ) Сергей Кондратьев. «Я думаю, что удары по Нижегородскому НПЗ могут оказать заметное влияние на ситуацию на российском рынке бензина. Мощности АВТ-6 составляют 9 млн. тонн переработки нефти в год, а общая мощность по первичной переработке Нижегородского НПЗ составляет 17 млн. тонн (АВТ-5 имеет мощность в 8 млн. тонн). Это значит, что теперь загрузка НПЗ не будет превышать 45% (против 78−85% в последние месяцы)», — рассказал он.
Кондратьев предполагает, что ЛУКОЙЛ в сложившейся ситуации мог бы оптимизировать использование мощностей Нижегородского НПЗ и привозить на него, например, нафту и вакуумный газойль с других заводов. Это позволит увеличить загрузку вторичных мощностей, несмотря на вывод в ремонт АВТ-6. Однако, неясно, насколько быстро удастся это организовать и есть ли на предприятии необходимые мощности для хранения.
Если же загрузка НПЗ снизится до 40−45% и ЛУКОЙЛ не будет дозагружать вторичные процессы, то переработка на предприятии упадет на 0,5−0,6 млн. тонн в месяц (то есть 2,5% от общероссийской), отмечает эксперт. Тогда, по оценкам ИЭФ, предложение бензина снизится на 90−110 тыс. тонн, дизельного топлива — на 200 тыс. тонн, говорит он.
«Предложение на внутреннем рынке пока остается достаточным, но, если в этом году повторится ситуация 2023 года — с удлинением сроков доставки по железной дороге, высоким внутренним спросом и так далее — могут потребоваться дополнительные меры, например, накопление дополнительных запасов перед пиком спроса летом, импорт топлива из Белоруссии и другое», — заключает Кондратьев.
Татьяна Киселева