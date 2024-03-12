Бензин подорожал на бирже на фоне атаки на Нижегородский НПЗ

Нынешняя ситуация отличается тем, что речь идет не о вторичных процессах, а о первичной переработке нефти, прокомментировал РБК заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ) Сергей Кондратьев. «Я думаю, что удары по Нижегородскому НПЗ могут оказать заметное влияние на ситуацию на российском рынке бензина. Мощности АВТ-6 составляют 9 млн. тонн переработки нефти в год, а общая мощность по первичной переработке Нижегородского НПЗ составляет 17 млн. тонн (АВТ-5 имеет мощность в 8 млн. тонн). Это значит, что теперь загрузка НПЗ не будет превышать 45% (против 78−85% в последние месяцы)», — рассказал он.