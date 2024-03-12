Банк «Точка» привлек 200 млн рублей через ЦФА на выплаты клиентам Киви-банка

Банк «Точка» выпустил цифровые финансовые активов (ЦФА) на 200 млн рублей на платформе «Атомайз», пишет «Коммерсант’со ссылкой на “Оператора информационных систем” (ОИС). Эмитентом выступила аффилированная с банком ООО “Точка Коммерческое финансирование”, срок обращения ЦФА составит почти десять месяцев, процентный доход будет выплачиваться ежемесячно, а его величина привязана к величине ключевой ставки, увеличенной на 1 п. п., т.е. — 17% годовых.
«Мы столкнулись с повышенным спросом на финансирование цепочек поставок со стороны оптовых компаний малого бизнеса. Некоторые из них потеряли ликвидность, это нарушило привычный ход дел в закупочных цепочках и в ликвидности», — пояснил лидер инвестиционного направления в «Точке» Александр Троицкий. Он считает, что выпуск ЦФА помог срочно восстановить нарушенные цепочки поставок и восстановил их ликвидность. Среди получателей средств были поставщики торговых сетей, участники госконтрактов, селлеры на маркетплейсах, грузоперевозчики и небольшие оптовые компании.
ЦФА привлекательны тем, что не требуют раскрытия информации эмитентами, а также не предполагается получение лицензии на выпуск у ЦБ или биржи, заметила управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Александра Веролайнен.
Руководитель департамента рынков долгового капитала БКС КИБ Денис Леонов, уточнил, что полностью подготовленный эмитент с хорошим кредитным рейтингом может сделать быструю сделку с ЦФА за несколько рабочих дней, чем привлечь несколько миллиардов, а для эмитента-дебютанта этот процесс может занять несколько месяцев.
Банк отметил, что выделенные 200 млн рублей не относятся к сумме в 8 млрд рублей, которые кредитная организация пообещала выплатить из собственных средств пострадавшим при отзыве лицензии Киви-банка своим клиентам. Конкретных цифр по следующим сделкам там не раскрыли. СЕО «Точки» Андрей Завадских раскрывал, что всего на лицензии «Киви» были открыты счета у порядка 20 тысяч клиентов — это 3% от общего числа клиентов «Точки». На них хранилось 8 млрд рублей, которые не подпадают под гарантии АСВ. Доступ к деньгам на данный момент заблокирован и для многих клиентов это критическая ситуация.
Выплаты начались 5 марта. Возмещение происходит по следующей схеме: клиенты, входящие в список пострадавших агентства страхования вкладов (АСВ), заключившие с «Точкой» договор выкупа прав требования, получат разницу между 1,4 млн рублей и остатком на счете. Например, если на счетах в «Точке» на базе Киви банка было заморожено 12 млн рублей, то клиент получит 1,4 млн рублей от АСВ, а 10,6 млн рублей зачислит «Точка». Выплаты поступят на счета, открытые в «Точке». Если остаток на счёте был в иностранной валюте, то выплата будет происходит в рублях по курсу Банка России на 21 февраля 2024 года (91,3 рублей за доллар США).
Банк России 21 февраля отозвал банковскую лицензию у Киви-банка. Кредитная организация нарушала федеральные законы и не соблюдала регуляторные требования, из-за чего регулятор ограничивал деятельность банка, отмечал в обосновании своего решения ЦБ.