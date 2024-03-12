Банк «Точка» привлек 200 млн рублей через ЦФА на выплаты клиентам Киви-банка

Банк отметил, что выделенные 200 млн рублей не относятся к сумме в 8 млрд рублей, которые кредитная организация пообещала выплатить из собственных средств пострадавшим при отзыве лицензии Киви-банка своим клиентам. Конкретных цифр по следующим сделкам там не раскрыли. СЕО «Точки» Андрей Завадских раскрывал, что всего на лицензии «Киви» были открыты счета у порядка 20 тысяч клиентов — это 3% от общего числа клиентов «Точки». На них хранилось 8 млрд рублей, которые не подпадают под гарантии АСВ. Доступ к деньгам на данный момент заблокирован и для многих клиентов это критическая ситуация.