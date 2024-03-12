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Банк России выпускает в обращение памятные монеты Атомный ледокол «Сибирь»

Ледокол был заложен 26 мая 2015 года. Спуск на воду состоялся 22 сентября 2017 года. Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Золотая монета номиналом 200 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 33,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
Источник: Банк России

«Выпускаем в обращение памятные монеты “Атомный ледокол “Сибирь” серии “Атомный ледокольный флот России””, — сообщается в телеграм-канале регулятора.

Серебряная монета номиналом 3 рубля, массой драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба сплава — 925. Имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Тираж — 3 тысячи монет.

Золотая монета номиналом 200 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 33,0 мм. Тираж — 500 тысяч штук.

Приобрести монету можно в АО «Гознак» и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».