Банк России выпускает в обращение памятные монеты Атомный ледокол «Сибирь»

Ледокол был заложен 26 мая 2015 года. Спуск на воду состоялся 22 сентября 2017 года. Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Золотая монета номиналом 200 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 33,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.