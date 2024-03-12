Банк России выпускает в обращение памятные монеты Атомный ледокол «Сибирь»

«Выпускаем в обращение памятные монеты “Атомный ледокол “Сибирь” серии “Атомный ледокольный флот России””, — сообщается в телеграм-канале регулятора.
Серебряная монета номиналом 3 рубля, массой драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба сплава — 925. Имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Тираж — 3 тысячи монет.
Золотая монета номиналом 200 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 33,0 мм. Тираж — 500 тысяч штук.
Приобрести монету можно в АО «Гознак» и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».