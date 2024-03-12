Аналитик рассказал, зачем Турция снижает курс лиры и сколько будет стоить отдых для россиян

По мнению эксперта, существует несколько причин ослабления турецкой лиры.
Во-первых, можно сказать, что постепенное ослабление лиры устраивает турецкие власти. Лира слабеет который год подряд на двузначную величину и власти не предпринимают каких-то серьезных действий, чтобы это остановить.
Во-вторых, реальные ставки в Турции (с поправкой на инфляцию) по-прежнему остаются одними из самых низких в мире, что оказывает давление на турецкую лиру. Так ключевая ставка в Турции составляет 45%, а инфляция в стране в феврале ускорилась до 67% (при целевом уровне в 5%).
В-третьих, доверие к политики турецкий властей со стороны международных инвесторов остаётся низким. Турция остаётся зависимой от притока иностранного капитала из-за хронического дефицита текущего счета платежного баланса и дефицита бюджета.
Напомним, что в последние несколько лет президент Эрдоган предпочитал через низкие реальные процентные ставки стимулировать кредитование и экономический рост, жертвуя национальной валютой и не обращая внимание на инфляцию. В результате подрывается доверие к лире, а граждане и бизнес предпочитают сбережения в долларах. Кредитный рейтинг Турции давно находится в неинвестиционной категории.
Ждать ли разворот?
Так как ослабление лиры — это элемент макроэкономической политики в Турции, то мы не ожидаем изменения ситуации в ближайшие кварталы.
«Мы полагаем, что лира продолжит слабеть в этом году», — прогнозирует Михаил Васильев.
Против лиры играют:
— общая направленность турецкой макроэкономической политики,
— недостаточно жёсткая монетарная политика,
— дефицит текущего счета,
— дефицит бюджета,
— низкое доверие со стороны западных инвесторов.
Полагаем, что лира в ближайшие кварталы превысит уровни 35−37 за доллар.
Будет ли отдых дешевле
На вопрос Финансов Mail.ru о том, как ситуация с лирой скажется на стоимости отдыха для россиян, аналитик отметил, что туристическая отрасль в Турции в основном работает в долларах и поэтому значимого влияния на стоимость путевок он не ожидает.
«В пользу удорожания путевок выступает общий повышенный уровень инфляции в мире», — добавил он.
В то же время в прошлом году высокие цены на отдых в Турции привели к снижению числа туристов, поэтому в этом году турецкие отели могут пойти на некоторое снижение цен, резюмировал главный аналитик Совкомбанка.
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