Аналитик рассказал, зачем Турция снижает курс лиры и сколько будет стоить отдых для россиян

Полагаем, что лира в ближайшие кварталы превысит уровни 35−37 за доллар.



Будет ли отдых дешевле



На вопрос Финансов Mail.ru о том, как ситуация с лирой скажется на стоимости отдыха для россиян, аналитик отметил, что туристическая отрасль в Турции в основном работает в долларах и поэтому значимого влияния на стоимость путевок он не ожидает.