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Аналитик рассказал, зачем Турция снижает курс лиры и сколько будет стоить отдых для россиян

Турецкая лира продолжает обновлять исторические минимумы к доллару, курс лиры закрепился выше 32 лир за доллар. Падение лиры с начала года составляет уже 9%. Финансы Mail.ru спросили о причинах такого процесса у главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.
Михаил Васильев
Финансовый аналитик
Источник: Reuters

По мнению эксперта, существует несколько причин ослабления турецкой лиры.

Во-первых, можно сказать, что постепенное ослабление лиры устраивает турецкие власти. Лира слабеет который год подряд на двузначную величину и власти не предпринимают каких-то серьезных действий, чтобы это остановить.

Постепенное ослабление лиры — это элемент государственной макроэкономической политики, направленный на стимулирование экспортных отраслей.

Во-вторых, реальные ставки в Турции (с поправкой на инфляцию) по-прежнему остаются одними из самых низких в мире, что оказывает давление на турецкую лиру. Так ключевая ставка в Турции составляет 45%, а инфляция в стране в феврале ускорилась до 67% (при целевом уровне в 5%).

В-третьих, доверие к политики турецкий властей со стороны международных инвесторов остаётся низким. Турция остаётся зависимой от притока иностранного капитала из-за хронического дефицита текущего счета платежного баланса и дефицита бюджета.

Напомним, что в последние несколько лет президент Эрдоган предпочитал через низкие реальные процентные ставки стимулировать кредитование и экономический рост, жертвуя национальной валютой и не обращая внимание на инфляцию. В результате подрывается доверие к лире, а граждане и бизнес предпочитают сбережения в долларах. Кредитный рейтинг Турции давно находится в неинвестиционной категории.


Ждать ли разворот?

Так как ослабление лиры — это элемент макроэкономической политики в Турции, то мы не ожидаем изменения ситуации в ближайшие кварталы.

«Мы полагаем, что лира продолжит слабеть в этом году», — прогнозирует Михаил Васильев.

Против лиры играют:

— общая направленность турецкой макроэкономической политики,

— недостаточно жёсткая монетарная политика,

— дефицит текущего счета,

— дефицит бюджета,

— низкое доверие со стороны западных инвесторов.

Полагаем, что лира в ближайшие кварталы превысит уровни 35−37 за доллар.

Будет ли отдых дешевле

На вопрос Финансов Mail.ru о том, как ситуация с лирой скажется на стоимости отдыха для россиян, аналитик отметил, что туристическая отрасль в Турции в основном работает в долларах и поэтому значимого влияния на стоимость путевок он не ожидает.

«В пользу удорожания путевок выступает общий повышенный уровень инфляции в мире», — добавил он.

В то же время в прошлом году высокие цены на отдых в Турции привели к снижению числа туристов, поэтому в этом году турецкие отели могут пойти на некоторое снижение цен, резюмировал главный аналитик Совкомбанка.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».