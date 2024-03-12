Акции Boeing упали на фоне проверки в США и смерти бывшего инженера

Распродажа в акциях Boeing продолжилась на фоне новостей о смерти бывшего инженера компании, который был участником судебного процесса против нее, и новостей о многочисленных нарушениях в производственном процесе Boeing. В ходе торгов на премаркете Нью-Йоркской фондовой биржи бумаги подешевели на 3,88%, до $185,04. Всего после скандала с Boeing 737 MAX 9 в начале января котировки рухнули на 25%.
По данным The New York Times, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило «десятки проблем» в производственном процессе у самого Boeing и одного из его ключевых поставщиков. Boeing, по данным издания, провалил 33 из 89 проверок, которые провело FAA.
В консалтинговой компании AeroDynamic Advisory отметили, что все это создает большую проблему для Boeing, положение которой с точки зрения доли рынка, репутации и отношений с регуляторами становится все хуже.
Снижение котировок также наблюдается на фоне новостей о том, что Джона Барнетта, который до своего ухода на пенсию работал в Boeing инженером службы контроля качества, нашли мертвым в Южной Каролине. Тело мужчины обнаружили в автомобиле на парковке отеля. По данным следствия, Барнетт скончался в субботу, 9 марта от «нанесенного самому себе» ранения.
В Южную Каролину мужчина приехал, чтобы дать показания в рамках судебного процесса против компании. Барнетта уже опрашивали юристы Boeing. 9 марта бывший инженер компании должен был продолжить давать показания по делу.
Давшего показания против Boeing инженера нашли мертвым.
Барнетт проработал в Boeing 32 года. В 2019 году, уже после выхода на пенсию, мужчина заявил о проблемах на предприятии компании в Южной Каролине. FAA подтвердило, что некоторые из претензий Барнетта были обоснованны, и потребовало от Boeing принять меры по для решения проблем.
Вместе с тем издание The Hill отмечает, что судебное разбирательство, в котором незадолго до своей сверти участвовал Барнетт, не связано с ситуацией с Boeing 737 MAX 9. В январе 2024 года на высоте в 5 км у самолета оторвался люк аварийного выхода. В результате лайнер был вынужден совершить экстренную посадку. После этого FAA временно запретила полеты для 171 самолета Boeing 737 MAX 9 в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями, а инвесторы начали избавляться от акций.
Негативный фон вокруг авиапроизводителя усилило сообщение The Wall Street Journal о том, что Министерство юстиции США возбудило уголовное дело по факту происшествия с Boeing 737 MAX. FAA также в течение шести недель проводила проверку.