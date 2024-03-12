Акции Boeing упали на фоне проверки в США и смерти бывшего инженера

Вместе с тем издание The Hill отмечает, что судебное разбирательство, в котором незадолго до своей сверти участвовал Барнетт, не связано с ситуацией с Boeing 737 MAX 9. В январе 2024 года на высоте в 5 км у самолета оторвался люк аварийного выхода. В результате лайнер был вынужден совершить экстренную посадку. После этого FAA временно запретила полеты для 171 самолета Boeing 737 MAX 9 в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями, а инвесторы начали избавляться от акций.