Заблокированные после санкций против СПб-биржи бумаги не подпадут под процедуру выкупа

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Бумаги, которые были заблокированы после введения санкций в отношении СПб-биржи, не подпадут под процедуру выкупа, говорится в сообщении на сайте Банка России.
«Указом президента Российской Федерации № 844 определено, что к выкупу можно предъявить только иностранные ценные бумаги, которые учитываются на счетах Центрального депозитария (НРД) в зарубежных организациях», — напомнил регулятор.
Это означает, что бумаги, которые хранились по цепочке СПб-банк — НРД — иностранные депозитарии, можно будет предъявить к выкупу. Те бумаги, которые были заблокированы после наложенных санкций на СПб-биржу, не попадут под процедуру выкупа. Эту информацию можно уточнить у брокера или депозитария, указал ЦБ.
Ранее Инвестиционная палата объявила параметры сделки по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа С. Согласно сообщению организации, прием заявок от резидетов — физлиц будет проводиться с 25 марта по 8 мая 2024 года при посредничестве их брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. Инвесторы смогут предъявить к выкупу более 3,5 тыс. биржевых инструментов, полный перечень которых опубликован на сайте Инвестпалаты.