Заблокированные после санкций против СПб-биржи бумаги не подпадут под процедуру выкупа

Ранее Инвестиционная палата объявила параметры сделки по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа С. Согласно сообщению организации, прием заявок от резидетов — физлиц будет проводиться с 25 марта по 8 мая 2024 года при посредничестве их брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. Инвесторы смогут предъявить к выкупу более 3,5 тыс. биржевых инструментов, полный перечень которых опубликован на сайте Инвестпалаты.