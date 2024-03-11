За чем следить инвестору на этой неделе

Рынок акций нацелен на рост в сезон отчетностей и расчета дивидендов, отметили аналитики ФГ «Финам». Постепенное ослабление курса рубля станет дополнительным драйвером для ценных бумаг экспортеров. Также в конце этой недели ожидается важное политическое событие — выборы президента РФ, напомнили в «БКС Мир инвестиций». Оно может повлиять как на курс рубля к другим валютам, так и на стоимость акций отдельных компаний.