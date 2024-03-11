За чем следить инвестору на этой неделе

Рынок акций нацелен на рост в сезон отчетностей и расчета дивидендов, отметили аналитики ФГ «Финам». Постепенное ослабление курса рубля станет дополнительным драйвером для ценных бумаг экспортеров. Также в конце этой недели ожидается важное политическое событие — выборы президента РФ, напомнили в «БКС Мир инвестиций». Оно может повлиять как на курс рубля к другим валютам, так и на стоимость акций отдельных компаний.
В понедельник сеть магазинов мужской одежду Henderson и энергетическая компания ТГК-1 опубликуют результаты за 2023 год, сообщила портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова. Также 11 марта на внеочередном собрании акционеров «Диасофт» планируют рассмотреть вопрос объема дивидендов, что может поддержать акции IT-компании.
Аналитики ФГ «Финам» также сообщили, что в этот день акционеры Qiwi обсудят buyback — обратный выкуп компанией собственных акций с Мосбиржи и Nasdaq. Иногда эта процедура проводится, если эмитент решает провести делистинг и окончательно уйти с биржи.
Во вторник «М. Видео» опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023-й, также отчетностью может поделиться «Лукойл», сообщили в «Финам». В этот же день результаты за прошлый год может представить «Ренессанс Страхование», добавила аналитик «Цифра брокер».
Помимо того, 12 марта будут опубликованы данные по инфляции в США за февраль, что способно повлиять на валютные курсы. Высокие темпы роста цен в Соединенных Штатах станут сигналом к сохранению процентных ставок и поддержат доллар относительно других валют.
В пятницу Совкомбанк опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год. Также отчетностью может поделиться горнорудная компания «Полиметалл», сообщила Анна Кокорева из «БКС Мир инвестиций». 15 марта — последний день для включения в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов «Росгосстраха» за 2022 год.
Также в этот день на собрании «Новатэка» могут утвердить объем выплат дивидендов, что может поддержать акции компании, добавила Татьяна Симонова из General Invest.
Рубль стабилизировался и вернулся к уже привычному диапазону, подчеркнул экономист Константин Церазов. Эту неделю курс нацвалюты может провести в области 89−92 к доллару, 97−100 к евро и 12,40−12,70 к юаню. Индекс Мосбиржи достиг двухлетнего максимума и способен продолжить движение в сторону 3400 пунктов, заключил эксперт.