«Юникредит» с апреля повысит минимальный размер комиссии за валютные переводы

«Юникредит банк» с 1 мая прошлого года уже ухудшал пороговые комиссии для валютных переводов. С тех пор минимальный размер комиссии составлял $120, максимальный — $300 (при относительном значении в 2% через интернет-банк и в 3% — через отделения). До этого минимальный размер составлял $60, а максимальный — также $300.