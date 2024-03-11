Власти одобрили проект об оптимизации налоговых выплат и полномочиях ФНС

Сейчас организации должны отразить суммы присужденных им выплат от других организаций как полученные доходы независимо от их фактического получения, говорит руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев групп» Вадим Зарипов. «Подразумевается, что если есть судебное решение, то оно будет исполнено. В условиях санкций исполнение судебных решений в недружественных странах практически невозможно. Поэтому для таких случаев будет предусмотрено, что налог на прибыль надо будет платить только в случае фактического получения. Скорее всего, норма будет продлеваться и дальше 2026 года, вплоть до завершения санкционного режима», — предположил он. Даже если должник из недружественной страны готов перевести деньги в Россию, это может оказаться затруднительно из-за санкций, добавляет Кондуков. В этом смысле актуально уточнение о том, что такой доход может возникнуть только в момент фактического получения, говорит он.