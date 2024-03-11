В США эмитентов обязали раскрывать информацию о выбросах парниковых газов

При этом SEC не стала требовать от бизнеса отчитываться по Scope 3 — о косвенных выбросах, которые происходят по всем цепочкам поставок и потребления товаров и услуг. Такое обязательство предусматривалось в первой редакции проекта, которая, как отмечает Интерфакс, вызвала критику со стороны бизнес-лобби и Республиканской партии. В итоге, комиссия признала, что сбор таких сведений будет слишком затратным для компаний.