В США эмитентов обязали раскрывать информацию о выбросах парниковых газов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ввела на прошлой неделе обязательное климатическое раскрытие для публичных компаний, сообщается на сайте американского регулятора. Эмитенты будут отчитываться по Scope 1 и Scope 2: то есть сообщать о выбросах парниковых газов от деятельности самой компании и ее энергопотребления.
Наши федеральные законы о ценных бумагах предполагают базовую сделку. Инвесторы сами решают, какие риски они хотят принять, при условии, что компании, которые получают деньги от общества, предоставляют то, что президент Франклин Рузвельт назвал «полным и правдивым раскрытием информации».
По мнению SEC, климатические сведения необходимы инвесторам для корректной оценки компаний. В отсутствие обязательного раскрытия эти данные были для участников рынка «дорогими, непоследовательными, разрозненными и порой ненадежными», утверждает комиссар Кэролайн Креншоу.
Помимо данных о выбросах, компании должны будут ежегодно сообщать о существенных климатических рисках, работе по адаптации к этим рискам, своих планах в сфере экологии, ущербе, понесенным из-за климатических явлений и другом. Новые правила вступят в силу спустя 60 дней после их публикации в Федеральном регистре. Крупные компании будут обязаны раскрыть климатическую информацию в отчетах за 2026 год.
При этом SEC не стала требовать от бизнеса отчитываться по Scope 3 — о косвенных выбросах, которые происходят по всем цепочкам поставок и потребления товаров и услуг. Такое обязательство предусматривалось в первой редакции проекта, которая, как отмечает Интерфакс, вызвала критику со стороны бизнес-лобби и Республиканской партии. В итоге, комиссия признала, что сбор таких сведений будет слишком затратным для компаний.
Тем не менее, итоговый проект также вызвал неоднозначную реакцию. Республиканцы считают, что SEC превысила полномочия, так как имеет права требовать от публичных компаний раскрывать только существенные для инвесторов данные. Климатическую информацию противники реформы значимой не считают. Десять штатов, возглавляемых республиканцами, уже подали судебные иски против комиссии, чтобы признать ее решение незаконным.
Подобные требования уже есть в Евросоюзе. Там публичные компании обязаны предоставлять, в том числе, данные по Scope-3. В России в июле 2023 года Центробанк рекомендовал финансовым компаниям раскрывать климатические сведения, в том числе об объеме выбросов и климатических рисках. В апреле 2022 года сообщалось, что Институт глобального климата и экологии планирует разработать рейтинг компаний по степени раскрытия климатической информации.