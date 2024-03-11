В России предложили запустить молодежную ипотеку под 3%

Ежемесячные выплаты по такой ипотеке составили бы до 30 тысяч рублей. Сейчас при ипотеке с господдержкой это порядка 70 тысяч рублей в месяц за квартиру за ценой в 12 млн рублей. «Средний доход молодых специалистов не позволит им выбрать такую ипотеку», — пояснил Азизов.