В России предложили запустить молодежную ипотеку под 3%

Для молодых специалистов считают рациональным сделать ипотеку со ставкой 3% годовых и сроком до 50 лет. Как пишет издание со ссылкой на директора по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов «ГК А101» Рустама Азизова, это изменит расклад покупателей на рынке первичного жилья.
Сейчас главными покупателями жилой недвижимости являются россияне старше 35 лет, чей оход превышает 200 тысяч рублей на человека в месяц. Именно эта прослойка населения может позволить купить просторное жилье.
«Мы предлагаем запустить молодежную ипотеку, чтобы молодые специалисты могли приобретать семейные квартиры», — добавил собеседник издания.
Для молодого населения он видит возможным установить ставку в 3%годовых. Срок кредита может составлять до 50 лет, первоначальный взнос в 15%, а сумму кредита для Москвы и Санкт=Петербурга можно установить до 15 млн рублей. Для остальных регионов 9−12 млн рублей.
Также предусматривается госсертификат на 500 тысяч рублей на первоначальный взнос для вступивших в брак двух молодых специалистов до 30 лет.
Ежемесячные выплаты по такой ипотеке составили бы до 30 тысяч рублей. Сейчас при ипотеке с господдержкой это порядка 70 тысяч рублей в месяц за квартиру за ценой в 12 млн рублей. «Средний доход молодых специалистов не позволит им выбрать такую ипотеку», — пояснил Азизов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомеацией».