В Госдуме одобрили расширение «дачной амнистии»

Кроме того, как отметил политик, сегодня в 62 регионах расположено более 66 тысяч двухквартирных жилых домов (блокированной застройки), построенных с 1850 по 1999 годы и не имеющих правоустанавливающих документов, оформить их можно только через суд, поскольку блокированная застройка под «дачную амнистию» не подпадает.