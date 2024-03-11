В Госдуме одобрили расширение «дачной амнистии»

Ранее соавтор проекта — первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщал, что предлагается распространить «дачную амнистию» на находящиеся на участках хозпостройки и на дома на несколько семей, построенные до 1998 года.
По его данным, сейчас регистрация бани, теплицы и других объектов требует немало времени и денег, их оформление невозможно без кадастровых работ, декларации об объекте и госрегистрации права собственности.
«Наш законопроект предлагает признать все такие объекты ранее учтенными, если до 1 января 2013 года они стояли на техническом или государственном учете в составе домовладения. В этом случае для регистрации таких построек будет достаточно лишь старого техпаспорта», — рассказал Турчак.
Кроме того, как отметил политик, сегодня в 62 регионах расположено более 66 тысяч двухквартирных жилых домов (блокированной застройки), построенных с 1850 по 1999 годы и не имеющих правоустанавливающих документов, оформить их можно только через суд, поскольку блокированная застройка под «дачную амнистию» не подпадает.
«Предлагаем внести исключение для домов, где блокированная застройка в одном ряду не превышает двух домов, и разрешить упрощенный порядок их регистрации по “дачной амнистии”, — добавил Турчак.