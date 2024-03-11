В «Газпроме» прошли кадровые перестановки

Дочерняя структура «Газпрома», «Газпром Интернэшнл Лимитед», решила продать свои активы в Северном море, об этом компания объявила в начале марта. Она планирует продать 50-процентную долю в совместном предприятии Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) и целиком — собственную «дочку» Gazprom International UK Limited. Газ с двух месторождений после поступления в систему поставляется на рынок ЕС по спотовым контрактам.