В ЕЦБ выступили за осторожное снижение процентной ставки

Казимир выступает за «плавный и последовательный цикл смягчения политики». Большинство чиновников ЕЦБ сходятся на июне как стартовой точке для снижения ставок, чтобы оценить ключевые данные о заработных платах, которые ожидаются в ближайшие недели.