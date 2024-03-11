В АТОР объяснили прекращение части прямых рейсов в Египет

Несколько прямых рейсов в Египет авиакомпании Air Cairo временно заменили на перелеты через турецкую Анталью по техническим причинам, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным АТОР, в Турции самолет будет находиться около одного часа, во время технической посадки высадка пассажиров и разгрузка багажа не предусмотрена. Обратный маршрут также предусматривает остановку в Анталье.
«Агентства обо всех изменениях информированы заранее по тем почтовым адресам, которые они разместили в своих личных кабинетах», — говорится в сообщении организации. Там уточнили, что этими рейсами пользуются туристы PEGAS Touristik и Coral Travel.
В PEGAS Touiristik исключили системные изменения полетной программы, сообщили в АТОР. По словам туроператора, перелеты на самолетах турецкой авиакомпании Southwind Airlines из Москвы с посадкой в Турции будут выполняться до устранения неполадок со стороны египетского перевозчика. РБК обратился за комментарием к PEGAS Touiristik.
В АТОР опровергли информацию о массовой пересадке туристов с прямых рейсов на египетский курорт Шарм-эль-Шейх на рейсы со стыковкой в Анталье. Ранее об этом писал телеграм-канал Baza. По его данным, речь идет о клиентах Pegas Touristic. Baza писала, что первый подобный случай был зафиксирован 6 марта. Сначала вылет российских туристов из Москвы в Шарм-эль-Шейх перенесли на четыре часа раньше с изменением маршрута — через Турцию, а затем им пришлось ждать более четырех часов пересадку в Анталье. 10 марта еще одна группа туристов пожаловалась на неожиданную замену прямого рейса и его задержку на несколько часов. По данным Baza, в Анталье их просили покинуть самолет и ожидать стыковочный рейс.