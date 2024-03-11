Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уровень безработицы в РФ снизился на 20% за последние шесть лет

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Показатель безработицы в России снизился на 20% за последние шесть лет, среднегодовая численность занятых составляет 73,6 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова журналистам на площадке Международной выставки-форума «Россия».
Источник: РИА "Новости"

«Мы видим системные изменения рынка труда, которые происходят в последнее время. За последние шесть лет у нас на 20% снизилась безработица. Среднегодовая численность занятых у нас составила 73,6 млн человек», — сказала она.

Вице-премьер напомнила, что рост реальной заработной платы за шесть лет составил более чем 30%.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.