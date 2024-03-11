Уровень безработицы в РФ снизился на 20% за последние шесть лет

«Мы видим системные изменения рынка труда, которые происходят в последнее время. За последние шесть лет у нас на 20% снизилась безработица. Среднегодовая численность занятых у нас составила 73,6 млн человек», — сказала она.
Вице-премьер напомнила, что рост реальной заработной платы за шесть лет составил более чем 30%.
Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.