TSMC вернула себе место в десятке самых дорогих компаний мира по капитализации

Это произошло несмотря на то, что в результате торгов на Тайваньской фондовой бирже акции TSMC подешевели на 2,3%, до 766 тайваньских долларов (около $24,4), при этом за минувшую неделю бумаги компании выросли на 14%. Капитализация TSMC составила почти $646,4 млрд, по данным TradingView. Это больше, чем у американского производителя чипов Broadcom, который передвинулся на 11-е место с капитализацией $606,5 млрд.