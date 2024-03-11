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TSMC вернула себе место в десятке самых дорогих компаний мира по капитализации

Производитель чипов TSMC впервые с 2020 года вернул себе место в десятке самых дорогих компаний мира. Это произошло несмотря на падение акций компании на 2,3% на торгах в Тайване. Аналитики ожидают, что показатели TSMC будут расти и дальше, в том числе за счет интереса инвесторов к искусственному интеллекту.

Производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) вернул себе место в списке 10 компаний с наибольшей капитализацией, следует из данных TradingView. Это произошло впервые с 2020 года, отмечает Bloomberg.

Это произошло несмотря на то, что в результате торгов на Тайваньской фондовой бирже акции TSMC подешевели на 2,3%, до 766 тайваньских долларов (около $24,4), при этом за минувшую неделю бумаги компании выросли на 14%. Капитализация TSMC составила почти $646,4 млрд, по данным TradingView. Это больше, чем у американского производителя чипов Broadcom, который передвинулся на 11-е место с капитализацией $606,5 млрд.

Акции TSMC упали на фоне того, что бумаги производителя графических процессоров Nvidia в США по итогам торгов 8 марта снизились на 5,55%.

Это было самое большое падение в акциях компании за девять месяцев, инвесторы фиксировали прибыль, отмечает Bloomberg.

Показатели TSMC будут расти дальше на фоне увеличения доходов, связанных с искусственным интеллектом, и сильной ценовой политики компании, считают аналитики Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. По их мнению, ориентированность компании на зарубежные рынки также помогает смягчить геополитические проблемы. Morgan Stanley, JPMorgan и другие инвесткомпании недавно повысили прогнозы по стоимости акций TSMC примерно на 10%, пишет Bloomberg.

TSMC — главный производитель чипов для Nvidia и Apple, компания считается ключевым бенефициаром бума искусственного интеллекта, отмечал Bloomberg.

В феврале TSMC отчиталась о росте выручки на 7,9% в январе, до 215,79 млрд тайваньских долларов ($6,9 млрд). В нынешнем квартале она ожидает возвращения к устойчивому росту, поскольку есть признаки восстановления спроса.