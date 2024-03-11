Трамп пообещал не допустить отказа других стран от доллара

По словам политика, если Вашингтон «потеряет этот стандарт, это будет как проигрыш революционной войны» и станет ударом по США. По его мнению, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы это случилось. Слишком много стран сейчас борются за то, чтобы отказаться от доллара, добавил бывший президент.