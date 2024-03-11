Telegram оценили в $30 млрд перед возможным IPO

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Telegram оценивается потенциальными инвесторами более чем в $30 млрд, рассказал сооснователь соцсети Павел Дуров в интервью газете Financial Times. Бизнесмен не раскрыл сроки и площадку для первичного размещения акций, но источники издания предположили, что Telegram будет стремиться к листингу в США.
В интервью Дуров уточнил, что оценка в $30 млрд сделана в том числе глобальными технологическими фондами. Вместе с этим, отметило издание Financial Times, он исключил продажу Telegram. «В целом мы видим ценность в IPO как в средстве демократизации доступа к ценности Telegram», — сказал Дуров.
Предприниматель добавил, что в ходе вероятного IPO Telegram подумает о продаже части акций своим постоянным пользователям. Financial Times сравнивает этот ход с платформой Reddit, которая объявила, что выделит часть своих акций розничным инвесторам перед IPO в Нью-Йорке в марте.
Два собеседника Financial Times считают, что Telegram устремиться к листингу в США, когда достигнет прибыльности и когда рыночные условия будут благоприятными. Дуров, в свою очередь, сказал газете, что Telegram надеется стать прибыльным в 2025 году, если не в текущем. В целом, по его словам, соцсеть уже приближается к прибыльности, а количество ее пользователей составляет 900 млн человек.