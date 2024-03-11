Telegram оценили в $30 млрд перед возможным IPO

Два собеседника Financial Times считают, что Telegram устремиться к листингу в США, когда достигнет прибыльности и когда рыночные условия будут благоприятными. Дуров, в свою очередь, сказал газете, что Telegram надеется стать прибыльным в 2025 году, если не в текущем. В целом, по его словам, соцсеть уже приближается к прибыльности, а количество ее пользователей составляет 900 млн человек.