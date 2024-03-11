США намерены сильнее ограничить Китаю доступ к американским технологиям в области ИИ

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. США намерены «сделать все возможное» для блокирования Китаю доступа к американским технологиям в области полупроводников и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Мы не можем позволить себе, чтобы Китай пользовался нашими самыми передовыми технологиями, включая полупроводники и ИИ, для развития своего военно-промышленного комплекса. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш народ, включая расширение [мер экспортного] контроля [в отношении КНР]», — приводит оно слова министра торговли США Джины Раймондо.
Министерство торговли США объявило 17 октября 2023 года о внесении в черный список 13 китайских компаний и расширении экспортных ограничений на продажу полупроводников в КНР. Утверждается, что указанные предприятия «действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов».
Американский президент Джо Байден подписал в 2022 году «Закон о чипах и науке», который предусматривает выделение $52,7 млрд на развитие производства полупроводников, что должно обеспечить преимущество США над КНР в технологической гонке. В октябре 2022 года США объявили несколько ограничений в отношении экспорта современного оборудования для производства полупроводников в Китай.