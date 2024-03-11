США намерены сильнее ограничить Китаю доступ к американским технологиям в области ИИ

Американский президент Джо Байден подписал в 2022 году «Закон о чипах и науке», который предусматривает выделение $52,7 млрд на развитие производства полупроводников, что должно обеспечить преимущество США над КНР в технологической гонке. В октябре 2022 года США объявили несколько ограничений в отношении экспорта современного оборудования для производства полупроводников в Китай.