Путин ужесточил требования к производителям алкоголя

Кроме того, закон устанавливает требования к деловой репутации членов органов правления организации, производящей этиловый спирт и алкогольные напитки. Члены наблюдательного и исполнительного советов, гендиректор и главный бухгалтер не должны исполнять свои обязанности, если ранее управляли подобной организацией, которая была лишена лицензии на производство спирта и алкоголя в течение пяти предшествующих лет.