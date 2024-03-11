Путин подписал закон о расчетах в ЦФА во внешней торговле

Ранее использование цифровых прав при осуществлении внешнеторговой деятельности не подпадало ни под валютное регулирование и валютный контроль, ни под регулирование внешнеторговой деятельности. Принятый закон устанавливает возможность проведения внешнеторговых сделок с использованием цифровых активов в качестве средства платежа. Валютными операциями признаются операции между резидентом и нерезидентом, либо между нерезидентами по приобретению и отчуждению ЦФА на законных основаниях.
Банк России наделяется полномочиями по установлению условий совершения отдельных валютных операций с цифровыми активами и установлению запрета на их совершение.
Закон также уточняет определение цифровых прав, являющихся и не являющихся валютными ценностями, и разрешает валютные операции, связанные с приобретением и отчуждением цифровых прав, являющихся валютными ценностями, при условии осуществления расчетов в валюте РФ.
Кроме того, документ наделяет Банк России правом запросить у лица, выпустившего цифровые финансовые активы, или у оператора по их выпуску сведения о бенефициарных владельцах лиц, выпустивших такие активы.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.