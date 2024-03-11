Polymetal закрыл сделку по продаже российских активов

«В результате закрытия сделки и в соответствии с условиями, изложенными в циркуляре от 19 февраля 2024 года, компания снизила чистый внешний долг на $2,2 млрд, полностью погасила внутригрупповую задолженность в размере $1,04 млрд после вычета налогов, а также получила $300 млн после уплаты налогов», — говорится в сообщении компании.