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Polymetal закрыл сделку по продаже российских активов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Polymetal закрыл сделку по продаже 100% акций «Полиметалла» (холдинговая компания российских активов) компании «Мангазея плюс», следует из сообщения Polymetal.
Источник: Reuters

«В результате закрытия сделки и в соответствии с условиями, изложенными в циркуляре от 19 февраля 2024 года, компания снизила чистый внешний долг на $2,2 млрд, полностью погасила внутригрупповую задолженность в размере $1,04 млрд после вычета налогов, а также получила $300 млн после уплаты налогов», — говорится в сообщении компании.

После закрытия сделки чистая денежная позиция Polymetal составляет приблизительно $130 млн.

«Мы рады, что акционеры поддержали продажу российского бизнеса. С закрытием сделки нивелированы основные риски и теперь менеджмент планирует представить новую стратегию и политику распределения капитала в мае», — приводятся в сообщении компании слова главного исполнительного директора Polymetal Виталия Несиса.

7 марта акционеры Polymetal одобрили сделку по продаже российского бизнеса компании структуре «Мангазея майнинг» — компании «Мангазея плюс». 19 февраля компания сообщила, что Polymetal заключил соглашение о продаже российского бизнеса компании исходя из оценки $3,69 млрд.