Ожидаемые данные по инфляции и экономике еврозоны, США и макростатистика из Германии

Кроме того, во вторник инвесторам станут доступны значения инфляции в США за февраль 2024. В прошлом месяце значения в годовом и месячном выражении находились на уровне 3,1% и 0,4%, соответственно.
В среду инвесторы смогут оценить динамику ВВП Великобритании по итогам января 2024. Прошлое значение составляло 0% в годовом выражении и −0,1% в месячном. В этот же день будут размещены данные по динамике промышленного производства в еврозоне за январь 2024. В декабре показатель находился на отметке 1,2% в соотношении год к году. В четверг будут опубликованы значения динамики розничных продаж в США за февраль 2024 г. По итогам января 2024 динамика составляла 0,65% г/г и −0,8% м/м. В пятницу станут доступны уровни динамики промышленного производства в США за прошлый месяц. В январе 2024 изменение составляло 0,03% г/г и −0,5% м/м.
На российском рынке как обычно в среду будут опубликованы данные по инфляции в РФ за период с 5 по 11 марта. Кроме того, в это день будут доступны значения торгового баланса за январь 2023.
Среди корпоративных событий российского рынка выделим в начале неделе компания QIWI проведет собрание акционеров по вопросу обратного выкупа акций с Мосбиржи и американской Nasdaq.
Во вторник Сбербанк (SBER) опубликует сокращенные результаты по РПБУ за январь и февраль 2024. Кроме того, в этот день МВидео (MVID) представит финансовые результаты по МСФО за 2023. В пятницу будет опубликована отчетность Совкомбанка (SVCB) по МСФО за 2023. Также в этот день Новатэк (NVTK) проведет собрание акционеров по вопросу дивидендов за 2023 в размере 44,09 рублей на акцию. Среди западных компаний, которые опубликуют отчетность, стоит обратить внимание на Oracle (ORCL), Kohl’s Corp (KSS), Volkswagen (VOW3:GER), Adidas AG (ADSX.N:GER), Adobe (ADBE).
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