Ожидаемые данные по инфляции и экономике еврозоны, США и макростатистика из Германии

В среду инвесторы смогут оценить динамику ВВП Великобритании по итогам января 2024. Прошлое значение составляло 0% в годовом выражении и −0,1% в месячном. В этот же день будут размещены данные по динамике промышленного производства в еврозоне за январь 2024. В декабре показатель находился на отметке 1,2% в соотношении год к году. В четверг будут опубликованы значения динамики розничных продаж в США за февраль 2024 г. По итогам января 2024 динамика составляла 0,65% г/г и −0,8% м/м. В пятницу станут доступны уровни динамики промышленного производства в США за прошлый месяц. В январе 2024 изменение составляло 0,03% г/г и −0,5% м/м.