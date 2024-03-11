Очередная попытка ослабить рубль не удалась

Выход из консолидация вероятен в сторону новой волны ослабления рубля, учитывая сокращение российского экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики. Правда, эти же факторы способны уменьшить и импорт, что вместе с жесткой денежно-кредитной политикой и усиленными для экспортеров нормами валютного контроля будет защищать рубля от более быстрого обесценивания. Однако возросшие расходы госбюджета не позволяют удерживать курс национальной валюты на текущих уровнях или выше.