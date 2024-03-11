Очередная попытка ослабить рубль не удалась

Рубль после негативного открытия быстро перешел к восстановлению, испытав еще одну просадку на старте основной сессии. Однако этот импульс также не получил развития: рубль продолжил укрепляться, но к текущему моменту растерял почти все дневные достижения и торгуется в небольшом плюсе к бивалютной корзине.
Равновесие на российском валютном рынке сохраняется. Ключевые валюты к рублю в основном отыгрывают свою динамику на зарубежных площадках. Вероятно, баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения стабилизировался, что обуславливает разнонаправленные движения рубля в относительно узком диапазоне. Данная тенденция может продолжиться по меньшей мере на краткосрочном горизонте.
Выход из консолидация вероятен в сторону новой волны ослабления рубля, учитывая сокращение российского экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики. Правда, эти же факторы способны уменьшить и импорт, что вместе с жесткой денежно-кредитной политикой и усиленными для экспортеров нормами валютного контроля будет защищать рубля от более быстрого обесценивания. Однако возросшие расходы госбюджета не позволяют удерживать курс национальной валюты на текущих уровнях или выше.
Китайский юань (CNY/RUB) к рублю торгуется в небольшом минусе, в отличие от нулевого изменения американской валюты. На их фоне гонконгский доллар (HKD/RUB) в паре с рублем выглядит слабее, увеличив у нас до 6,4% недооцененность к доллару США в сравнении с их зарубежным соотношением (пара USD/HKD).
Российский долговой рынок не сумел развить попытку восстановления. Индекс гособлигаций RGBI вслед за стартовым рывком вверх быстро вернулся к нисходящей динамике. Индикатор снижается пятую сессию подряд, в очередной раз обнови четырехмесячный минимум.
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